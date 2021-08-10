Меркель «откорректирует» Зеленского до его встречи с Байденом

10.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель постарается согласовать и откорректировать те позиции президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучит в ходе предстоящего визита в США и встречи с президентом Джо Байденом.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Визит Меркель в Киев связан с будущим визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Очевидно, что в сложившемся треугольнике, вернее даже четырёхугольнике (Соединённые Штаты Америки – Германия – Украина – Россия), – необходимо учитывать интересы всех сторон. Соответственно, необходимо и согласовывать действия всех сторон. Можно ожидать, что во время своего визита в Киев Меркель будет пытаться согласовать с Зеленским какие-то позиции, которые он может озвучивать в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом, а также действия всех сторон в этом контексте. Возможно, Меркель попытается откорректировать эти позиции», – сказал Кость Бондаренко.