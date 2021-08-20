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20.08.2021 20:17 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Меркель пока не уверена, стоит ли встречаться главам стран Нормандской четвёрки

Новости УкраиныКанцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за продолжение работы по выполнению Минских соглашений. Об этом...

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за продолжение работы по выполнению Минских соглашений.

Об этом она заявила сегодня в Москве на совместной конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Канцлер пообещала добиться от Зеленского конкретных шагов, чтобы можно было говорить об организации встречи на высшем уровне в Нормандском формате.

«Касательно Минских соглашений, мы не достигли тех целей, которых хотели достичь. Но это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу – переговоры с сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. И поэтому с этим форматом нужно обращаться бережно.

Но прогресс не такой, каким я хотела бы его видеть. Если мы найдем повестку дня, мы сможем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры. Нам нужно знать, о чем говорить. В ходе своей поездки в Украину я буду выступать за нахождение такой повестки, потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим.

Но это очень амбициозная цель, очень сложная задача. Я рекомендую этот формат, пусть он даже затянулся дольше, чем мы хотели бы. Нужно не давать ему зайти в тупик» – сказала Меркель.

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