Меркель пока не уверена, стоит ли встречаться главам стран Нормандской четвёрки

20.08.2021 20:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за продолжение работы по выполнению Минских соглашений.

Об этом она заявила сегодня в Москве на совместной конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Канцлер пообещала добиться от Зеленского конкретных шагов, чтобы можно было говорить об организации встречи на высшем уровне в Нормандском формате.

«Касательно Минских соглашений, мы не достигли тех целей, которых хотели достичь. Но это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу – переговоры с сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. И поэтому с этим форматом нужно обращаться бережно. Но прогресс не такой, каким я хотела бы его видеть. Если мы найдем повестку дня, мы сможем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры. Нам нужно знать, о чем говорить. В ходе своей поездки в Украину я буду выступать за нахождение такой повестки, потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим. Но это очень амбициозная цель, очень сложная задача. Я рекомендую этот формат, пусть он даже затянулся дольше, чем мы хотели бы. Нужно не давать ему зайти в тупик» – сказала Меркель.