18.05.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, СМИ, Спецслужбы, Украина

Меркель пообещала поговорить с Порошенко о Вышинском


Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с президентом Украины Петром Порошенко арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она заявила сегодня в сочи после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Я буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку. Я упомяну этот случай. Он наполняет нас озабоченностью», – сказала Меркель.

Путин назвал случай с Вышинским “беспрецедентным”.

«Это беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он публично исполнял свои обязанности. Я такого не припомню», – сказал Путин.

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