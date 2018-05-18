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Меркель пообещала поговорить с Порошенко о Вышинском
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с президентом Украины Петром Порошенко арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом она заявила сегодня в сочи после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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«Я буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку. Я упомяну этот случай. Он наполняет нас озабоченностью», – сказала Меркель.
Путин назвал случай с Вышинским “беспрецедентным”.
«Это беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он публично исполнял свои обязанности. Я такого не припомню», – сказал Путин.
Метки: Кирилл Вышинский, Меркель, Порошенко, Путин
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