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20.08.2021 19:08 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Германия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал
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Меркель потребовала от Путина освободить Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от президента РФ Владимира путина освободить блогера-уголовника Алексея Навального...

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от президента РФ Владимира путина освободить блогера-уголовника Алексея Навального в ходе сегодняшних переговоров в Москве.

Об этом она заявила сегодня на совместной пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть очень угнетающая ситуация вокруг Алексея Навального. По нашему мнению, приговор, вынесенный ему и заключение в исправительной колонии произошли на основании решения суда, которое ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным. Для нас это неприемлемо. Я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального. Я подчеркнула, что мы дальше будем следить за этим делом», – сказала Меркель.

Она также попросила Путина исключить три немецких неправительственных организации из списка нежелательных организаций.

«Мы разочарованы тем, что три немецких НГО включены в список нежелательных организаций. Они проделали большую работу в рамках «Петербургского диалога» для сотрудничества между гражданскими обществами. Хотелось бы узнать, можно ли продолжить работу «Петербургского диалога», исключив эти организации из списка. С моей точки зрения, это было бы очень важным знаком», – сказала Меркель.

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