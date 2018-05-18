18.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Меркель предложат доказать, что Европа – не Украина

Журналисты телеканала RT хотят узнать реакцию канцлера ФРГ Ангелы Меркель на арест в Киеве главного редактора «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского. Они будут задавать ей вопрос сегодня на пресс-конференции в Сочи, где Меркель встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня на акции протеста под украинским посольством в Москве заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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«Если мы не получим от Европы однозначную цивилизованную реакцию на задержание журналиста, мы будем понимать, что какая Украина, такая и Европа», – сказала Симоньян.

По ее словам, пока западные журналисты не проявили солидарности с российскими коллегами, которые протестуют против ареста Кирилла Вышинского в Киеве.

«Журналисты нас практически не поддержали. ВВС ответили, что они освещали ситуацию на русском и украинском сайтах. То есть по их мнению мировому сообществу эта ситуация не интересна. Ну подумаешь, 15 лет тюрьмы за журналистскую деятельность. Могу сказать: скатертью дорога. Один немецкий журнал нам ответил, что в «России сегодня» нет журналистов», – сказала Симоньян.

Недоволен международной реакцией и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«ОБСЕ выступила вяло. Представитель Госдепа разделила озабоченность украинской власти «агрессивной пропагандой России». То есть, практически дала карт-бланш для расправы над журналистами. МИД Франции отказался вообще хоть как-то комментировать. Поэтому наши надежды растворяются. Логично было бы ожидать более активного участия международных журналистских и правозащитных организаций. Единственный, кто выступил это Human Rights Watch», – сказал Киселев.