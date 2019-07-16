Меркель предпочла не дрожать при звуках молдавского гимна

16.07.2019, Москва, Елена Острякова

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду сидя выслушали гимны обоих государств сегодня во время официальной встречи в Берлине.

Это связано с самочувствием Меркель, которую во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а позже и на других протокольных церемониях, охватывала странная дрожь.

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«Я знаю, вы лично разочаровались во многих политиках в Молдове. Я здесь, чтобы попросить вас поверить в европейскую перспективу Молдовы… Мы рассчитываем на вашу поддержку трансформации Молдовы в европейское государство», – заявила Санду на совместной пресс-конференции.

Ранее она отклонила официальное приглашение премьер-министра России Дмитрия Медведева, сославшись на занятость.