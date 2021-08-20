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20.08.2021 19:16 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Германия, Дзен, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Меркель призвала Путина повлиять на гибридного Лукашенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель инициировала сегодня в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным...

Канцлер ФРГ Ангела Меркель инициировала сегодня в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждение темы Белоруссии.

Об этом российский лидер рассказал сегодня на совместной пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть разрешены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства», – сказал Путин.

Меркель пояснила, что ее прежде всего волновал неконтролируемый поток беженцев через белорусско-литовскую границу.

«В контексте Белоруссии я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», – сказала Меркель.

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