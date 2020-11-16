Меркель с удовольствием продаст Украине российскую вакцину – эксперт

13.11.2020, Киев, Игорь Петров

Отказ украинского правительства от закупки российской вакцины может привести к тому, что Украина все же будет закупать ее, но через посредничество других стран.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения подхода здесь – вредительство против граждан. Какая разница, где будет произведена эта вакцина? Главное, чтобы она была сертифицирована и не дороже, чем другие вакцины. Надо думать, прежде всего, о здоровье украинских граждан.

У меня аналогия с российским газом – когда американцы хотели продавать нам СПГ, чтобы мы не покупали российский газ, это мотивировали тем, что «в американском газе есть молекулы свободы».

Но мы все-таки покупаем российский газ, только через Европу. И надо чтобы не вышло так, что Меркель нам будет продавать российскую вакцину», – сказал эксперт.