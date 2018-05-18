18.05.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Политика, Россия, Украина, Экономика

Меркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”


Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”.

Об этом она заявила сегодня в Сочи на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным.

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«Я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы совет «Россия-НАТО» продолжал свою работу и чтобы с ЕС поддерживались контакты. Поддерживать диалог абсолютно важно. Германо-российское сотрудничество должно выдерживать очень серьезные разногласия, но если мы хотим поддерживать отношения, нужно общаться друг с другом, вести диалог. Существуют темы, по которым мы придерживаемся единого мнения, хотя есть темы, по которым мы не согласны», – сказала Меркель.

Торговый оборот между Германией и Россией в прошлом году составил 50 млрд евро.

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