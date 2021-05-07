«Меркель, сгинь!» – русофобы всей планеты не теряют надежды на остановку «Северного потока-2»

07.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

США могут возобновить атаки на газопровод «Северный поток-2» после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом youtube-каналу «Апостроф» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Северного потока», это Меркель. Она хочет довести его до конца, а Макрон хочет навязать Зеленскому зеленые кластеры. Это не союзники Украины. Союзник один – США. Достройка «Северного потока» зависит от того, как будет развиваться ситуация в Украине в ближайший месяц, как будет проходить саммит Путина и Байдена», – сказал Пионтковский.

Он считает, что «у американцев есть ресурсы остановить «Северный поток».

«Вы спросите, почему они его не используют до упора. Здесь Байден попал в некую ловушку. Он приехал на Мюнхенскую конференцию под лозунгом «Я вернулся». Часть его стратегии про противостоянию России и Китаю – это налаживание отношений с союзниками. Прежде всего с основным союзником – Германией. Ему крайне не хочется обострять отношения с Меркель. Поэтому здесь его позиция несколько противоречива. Формально Америка ввела санкции против «Северного потока», но не все, какие можно было бы ввести. Я думаю, что партия с «Северным потоком» не кончилась. В сентябре в Германии будут выборы, по результатам которых членом коалиции обязательно будут «зеленые». А условием участия в коалиции будет отказ от «Северного потока», – уверяет Пионтковский.