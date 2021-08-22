Меркель стала оправдываться за «Крымскую платформу»

22.08.2021 17:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прибывшая в Киев федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не задержится на Украине на несколько дней ради посещения «Крымской платформы» – причиной является якобы наличие иных срочных дел.

Об этом Меркель заявила в ходе брифинга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему вы лично не хотите взять участие в саммите «Крымской платформы»? Не свидетельство ли это того, что вы хотите чем-то угодить России?» – спросил один из журналистов.

В ответ Меркель начала оправдываться, уверяя, что не признает воссоединения Крыма с Россией.

«Нет, не говорит об этом. Мы считаем аннексию Крыма нарушением международного права, и тут ничего не изменилось. В моём визите, который состоялся так близко к «Крымской платформе», есть возможность обговорить вопросы и «Нормандского формата», и «Минских соглашений», – уклончиво ответила гостья.

По ее словам, Германия меняет состав делегации на «Крымскую платформу» из-за событий в Афганистане.

«Это такой себе прощальный двусторонний визит, я в качестве федерального канцлера, наверное, больше не приеду. Поэтому мы договаривались, что на «Крымскую платформу» приедет наш министр иностранных дел. То, что он не приедет, связано не с нашими отношениями с Россией, а с ситуацией в Афганистане. Поэтому мы отправляем сюда министра энергетики и экономики, который имеет такой же ранг», – резюмировала Меркель.