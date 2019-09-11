Меркель, Трамп и Макрон объявлены «агентами Путина»

11.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Все лидеры основных стран Запада, включая президента США Дональда Трампа, действуют в интересах Кремля.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый российский либерал, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, главной «лоббисткой Кремля» является канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«А что, Меркель сейчас не за одно с фюрером. А кто с ним сейчас «Северный поток-2» строит, Макрон что-ли? Мне кажется, тут Меркель, в первую очередь. Она самая активная, самая лоббистка сотрудничества с Россией», – заявил Муждабаев.

Проехался Муждабаев и по президенту Франции Эммануэлю Макрону, который, по его мнению, «продался» России и теперь склоняет Украину к капитуляции.

«Да, Макрон склоняет Зе к капитуляции уже открыто. Да, Макрон – это один из главных агентов Путина сейчас. Такое впечатление, что он его купил буквально на протяжении этого года. Раньше он таких сигналов не подавал и вдруг, где-то весной прошлого года он начал симпатизировать Путину в открытую. Потом начал ему комплименты делать в Питере на форуме экономическом и так далее», – негодует пропагандист.

Досталось от него и президенту США Дональду Трампу.

«Почему США приостановили военную помощь Украине? Потому что Трамп – агент Путина. Поэтому все препятствия Украине, все преференции России и все действия Трампа в пользу России легко объяснимы – Трамп – агент Путина. Впервые в истории. ЦРУ даже отозвало своего агента в правительстве России, потому что боялось, что Трамп его сдаст Путину. Мне кажется, это крышка вообще».