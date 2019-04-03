Меркель троллит Порошенко, приглашая его в клуб политиков-пенсионеров

03.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Звонок президенту Украины Петру Порошенко от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая поздравила его с выходом во второй тур, – это мягкий троллинг одного будущего «политического пенсионера» в адрес другого.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, Меркель скрытно ненавидит Порошенко из-за того, что в 2015-м году он не выполнил минские соглашения, что помешало ей получить Нобелевскую премию мира.

«Глубоко цинично прозвучало, что Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур. Мне кажется, что это троллинг высокого уровня… Она же, как известно не любит Петра Алексеевича, мягко говоря. Она из-за него «нобелевку» не получила в 15-м году, из-за того, что он к нужной дате по Минску, да, после чего Германия остыла к этой всей теме», – заявил Джангиров.

К его мнению присоединился политолог Руслан Бортник.

«Я сначала подумал, что она позвонила и пригласила его в свой клуб пенсионеров. Ну, элита, думают, что будут после – и одна, и другой. Но потом посмотрел – троллинг», – отметил Бортник.