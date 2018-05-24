24.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Меркель устроили взбучку на украинском ТВ

На украинском ТВ устроили взбучку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за то, что не хочет признавать войну на Донбассе российско-украинской и отказывается усиливать санкции против РФ. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил одиозный украинский националист Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, западные политики делают вид, что поддерживают Украину, но при этом не хотят серьезно ссориться с Россией.

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«Мы в дурацком положении. Никто не признает, что у нас война – госпожа Меркель встречалась в Сочи с Путиным и поддержала его. Она тоже обеспокоена, что наши спецслужбы арестовали Вышинского. Вы понимаете, к чему идет?

Меркель, на самом деле, очень хорошо засветилась, чей она друг. Она друг, в первую очередь, России и пытается за счет Украины свои интересы налаживать. Потому категорически отстаивает строительство газопровода «Северный поток-2».

Также она никогда не заявляет, не хочет выговорить слово, что есть российско-украинская война, что Россия – агрессор. Все немецкие политики и дипломаты заявляют: «Конфликт на Донбассе» или «Конфликт на востоке Украины», «Кризис на востоке Украины». Но не война.

Потому за нашей спиной эта наша, якобы подруга, прикрывается фейковыми санкциями против России, которые мы знаем, как они осуществляются, как немцы участвовали в строительстве моста, электростанций в Крыму, фирма «Сименс» – никто никаких санкций против них не принял», – заявил Хмара.