04.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Германия, История, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция, Украина
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Меркель, в отличие от Эрдогана, не опустилась до бандеровских приветствий


В отличие от турецкого президента Тайипа Эрдогана, канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что такое историческая ответственность, несмотря на то, что бандеровский лозунг «Слава Украине!» стал официальным приветствием.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали президента Турции Эрдогана и канцлера Германии Ангелу Меркель в одной и той же ситуации перед украинским почётным караулом во время визита в Киев.

«Слава Украине!» – поприветствовал турецкий лидер караул, который ответил: «Героям слава!»

«Приветствую, воины!» – сказала в аналогичной ситуации Меркель.

«Неужели вы думали, что мы не заметили? Меркель была там уже тогда (в 2018 году – ред.), когда Порошенко уже учредил ваш бандеровский лозунг. И Меркель, в отличие от Эрдогана, понимает, что такое историческая ответственность. А на какой стороне воевала Турция во время Второй мировой войны?» – риторически спросил Соловьёв.

Кроме того, на кадрах видно, как, выходя к караулу, Эрдоган подглядывает в шпаргалку, где, очевидно, написана транскрипция бандеровского приветствия.

Позже турецкий лидер на борту возвращающегося в Анкару самолёта объяснил журналистам свой поступок.

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят «Merhaba Asker!» (Здравствуй, солдат – ред.)», – цитирует Эрдогана газета «Sabah».

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