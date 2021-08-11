Меркель в последний раз напомнит Зеленскому о формуле Штайнмайера

11.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Канцлер Германии Ангелы Меркель едет с визитом в Киев, чтобы еще раз напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости выполнения подписанных в Минске соглашений.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Меркель перед уходом на пенсию проводит серию визитов по критическим точкам. В данной ситуации Украина для визита выбрана, поскольку она является болевой точкой для Германии. Штайнмайер в своё время подписал с Януковичем соглашение, которое потом была нарушено. Затем Меркель создала вместе с Францией, Россией и Украиной «нормандскую четвёрку», и в общем-то в этом направлении не было никакого продвижения. Затем Меркель требовала выполнения от Киева формулы Штайнмайера, от чего Киев фактически отказался», – сказал эксперт.

«Во время недавнего визита Зеленского в Германию Меркель заявляла о необходимости вернуться формуле Штайнмайера. Она настоятельно рекомендовала Зеленскому это в разговоре с ним. Но Киев опять проигнорировал это требование. Я думаю, что в данной ситуации Меркель едет для того, чтобы ещё раз напомнить о требованиях Германии. Нынешний визит Меркель – это её последний шанс напомнить об этом требовании», – сказал Булавин.

Напомним, что формула была предложена в 2016 году тогдашним главой МИД ФРГ Франком-Валтером Штайнмайером. Представляет собой алгоритм реализации Минска-2. Согласно формуле Штайнмайера, предполагается вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведенных на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными.

При этой Киев все пять лет увиливает и отказывается от реализации положений этой формы.