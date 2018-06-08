08.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова
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Донбасс, ЕС, Минский процесс, Политика, Россия, Украина

Меркель валяет дурака, а может одним звонком привести Порошенко в чувство


Ангела Меркель давно могла бы прекратить вредящий немецкой экономике обмен санкциями с Россией, для этого ей достаточно сделать один звонок в Киев и потребовать от Петра Порошенко выполнять подписанные Минские соглашения.

Об этом во время передачи «60 минут» заявил Олег Морозов, член комитета Госдумы по международным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меркель не понимает, что ей делать. С одной стороны – утекающие миллиарды, а, с другой, – приверженность западным ценностям и атлантической солидарности. Возникает большой вопрос цены. Мне кажется, что они сейчас договорятся, но вопрос не в этом, а в том, что тенденция разрушения этих базовых принципов, на которых базируется Европа, ЕС, экономика, – будут подвергаться новым вызовам и испытаниям, и рано или поздно, но эта штука треснет.

Я сейчас приведу один пример. Госпожа Меркель сказала, что отмене санкций против России мешает ситуация на Украине. Слушайте, уже детям, пенсионерам, школьникам – ясно, что для того, чтобы решить проблему возвращения Киева в Минские соглашения, нужен всего один телефонный звонок из Берлина в Киев, когда скажут: «Строиться, идти в Минск, иначе не будет денег, поддержки и так далее». Тогда и начнут реализовываться Минские соглашения, но на это госпожа Меркель пока не может решиться.

Это новое понимание того, как надо себя вести. Она пока не готова, поэтому мы имеем дело с этим очень глобальным кризисом отношений», – уверен эксперт.

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