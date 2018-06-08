08.06.2018, Москва, Анастасия Самойлова

759 просмотров

Меркель валяет дурака, а может одним звонком привести Порошенко в чувство

Ангела Меркель давно могла бы прекратить вредящий немецкой экономике обмен санкциями с Россией, для этого ей достаточно сделать один звонок в Киев и потребовать от Петра Порошенко выполнять подписанные Минские соглашения.

Об этом во время передачи «60 минут» заявил Олег Морозов, член комитета Госдумы по международным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Меркель не понимает, что ей делать. С одной стороны – утекающие миллиарды, а, с другой, – приверженность западным ценностям и атлантической солидарности. Возникает большой вопрос цены. Мне кажется, что они сейчас договорятся, но вопрос не в этом, а в том, что тенденция разрушения этих базовых принципов, на которых базируется Европа, ЕС, экономика, – будут подвергаться новым вызовам и испытаниям, и рано или поздно, но эта штука треснет.

Я сейчас приведу один пример. Госпожа Меркель сказала, что отмене санкций против России мешает ситуация на Украине. Слушайте, уже детям, пенсионерам, школьникам – ясно, что для того, чтобы решить проблему возвращения Киева в Минские соглашения, нужен всего один телефонный звонок из Берлина в Киев, когда скажут: «Строиться, идти в Минск, иначе не будет денег, поддержки и так далее». Тогда и начнут реализовываться Минские соглашения, но на это госпожа Меркель пока не может решиться.

Это новое понимание того, как надо себя вести. Она пока не готова, поэтому мы имеем дело с этим очень глобальным кризисом отношений», – уверен эксперт.