Меркель выступила против важнейшего пункта Минских соглашений

Представители Украины, Франции и Германии в Трёхсторонней контактной группе, ведущей переговоры по Донбассу, должны объединиться против России.

Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приоритетной темой наших переговоров был процесс мирного урегулирования в Донбасса. Важно, чтобы в рамках Трёхсторонней контактной группы представители Украины, Германии и Франции имели консолидированную позицию относительно мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах», – сказал Зеленский.

«Спасибо немецкой стороне за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности Украины, мирного урегулирования на Донбассе и непризнания незаконной оккупации Крыма со стороны РФ.

Украинский президент подчеркнул, что Киев якобы старается добиться прекращения огня, очередного обмена пленными, открытия КПП и доступа в ЛДНР для представителей Красного креста.

«Наша позиция о необходимости проведения саммита Нормандской четвёрки неизменна. До тех пор, пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерацию должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия наших партнёров», – заявил Зеленский.

В свою очередь федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила правильность позиции Киева, поддержав, в частности, отказ Киева от прямых переговоров с ЛДНР, хотя такой диалог прописан в Минских соглашениях.

«Проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер. Потому что Россия является участником этого конфликта. И потому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов.

Мы всё время крутимся вокруг этой проблемы, но, всё-таки, Минские соглашения привели к некоторой тишине. Но над этим надо постоянно работать, в том числе, и во время перехода к другим игрокам в политике.

Я поддерживаю этот формат, потому что мы можем воспользоваться им как площадкой для переговоров. Хотя баланс неудовлетворительный», – сказала канцлер.