05.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, ЕС, Политика, Россия, Украина
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Меркель за антироссийские санкции можно простить «Северный поток-2» – Геращенко


Канцлер Германии Ангела Меркель, прежде всего, немецкий лидер, а потому она работает на свои национальные интересы, которые отличаются от украинских.

Об этом эфире «5 канала» заявила бывшая вице-спикер Верховной рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу «Северного потока-2»: госпожа Ангела Меркель – не украинский политик, а германский лидер. Она в первую очередь работает на свой национальный интерес, с этого надо брать пример всем украинским политикам – имея хорошие отношения с соседней страной, нормальные отношения, защищать свои национальные интересы», – заявила Геращенко.

«Между национальными интересами Германии и Украины она стоит – на немецких. Но я ещё раз хочу напомнить, что её роль в том, что до сих пор продолжаются антипутинские санкции, является неимоверно большой», – добавила депутат.

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