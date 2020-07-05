Меркель за антироссийские санкции можно простить «Северный поток-2» – Геращенко
Канцлер Германии Ангела Меркель, прежде всего, немецкий лидер, а потому она работает на свои национальные интересы, которые отличаются от украинских.
Об этом эфире «5 канала» заявила бывшая вице-спикер Верховной рады, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу «Северного потока-2»: госпожа Ангела Меркель – не украинский политик, а германский лидер. Она в первую очередь работает на свой национальный интерес, с этого надо брать пример всем украинским политикам – имея хорошие отношения с соседней страной, нормальные отношения, защищать свои национальные интересы», – заявила Геращенко.
«Между национальными интересами Германии и Украины она стоит – на немецких. Но я ещё раз хочу напомнить, что её роль в том, что до сих пор продолжаются антипутинские санкции, является неимоверно большой», – добавила депутат.
Спасибо!
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