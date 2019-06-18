18.06.2019, Берлин, Владимир Гладков
Меркель забилась в судорожном припадке во время встречи с Зеленским
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо во время торжественной церемонии, посвященной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Во время исполнения немецкого гимна у канцлера начался сильный тремор рук, ног и всего туловища, который Меркель пыталась сдержать, сцепив руки.
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Высказываются предположения, что судороги у канцлера ФРГ связаны с болезнью, либо были вызваны жаркой погодой.
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