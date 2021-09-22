«Меркурий» в опасности. Свистящие дыры секретной связи ВСУ

22.09.2021 00:20 (Мск), Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

В конце 90-х Голливуд выпустил на экраны шпионский боевик «Меркурий» в опасности», в котором, по сюжету, малолетний аутист «хакнул» недоделанный шифр «Меркурий», опубликованный с целью проверки на устойчивость в журнале шарад и головоломок, а за это всю семью «хакера», и тех, кто стал невольными свидетелями провала дорогостоящего шифра, ликвидировали агенты АНБ, ибо «Меркурием» уже начали пользоваться американские спецслужбы.

Весь фильм талантливого сироту защищает герой Брюса Виллиса, пока злодеи не получают по заслугам.

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История с утечкой секретных материалов генерала Дузь-Крятченко накануне украино-натовских учений «Объединённые усилия-2021» в чём-то напоминает сюжет фильма про «Меркурий», с той разницей, что в украинской истории некому поддержать «талантливого аутиста», но при этом «безпеке» плевать с высокой колокольни на то, что творится в системе кибербезопасности Украины.

Выложенные в открытый доступ хакерами из группы «Берегини» документы украинского генерала вызвали всплеск скептического улюлуюканья в среде «патриотычной спильноты», родившей дружный вердикт: «вата морочит голову провокационными фейками».

Для того, чтобы закрыть вопрос о фейках и заговорах, просто напомним интересный компромат, родом из украинских источников, всплывший ещё три года назад, из которого следовало, что разработанная «незалежниками» система шифрования и защиты секретной информации сделана тяп-ляп и имеет крайне низкую дуракоустойчивость.

По заявлению нардепа Александра Дубинского, ссылающегося на личный опыт украинского IT-специалиста Дмитрия Власюка, до лета 2018 года спецслужбы ЛДНР имели полный доступ к базам автоматической системы управления войсками (АСУВ) «Днипро», для доступа к которым тупоголовые бандеровские операторы неизменно использовали тестовый логин «admin» и пароль «123456».

Специалист Власюк работал тестировщиком системы «Днипро» и выявил анекдотическую ситуацию, что доступ к серверам и коммутаторам АСУВ операторов ВСУ происходит по базовому логину и паролю, о чём было моментально доложено оперативному дежурному в/ч А0334, в которой Власюк проходил военную службу.

25 мая 2018 года обнаружилось, что в точности такая же «секретность» действует и на почтовых серверах ВСУ.

Спустя некоторое время Власюк обнаружил, что его обращение вышестоящие командиры проигнорировали, ситуация с защитой секретной информации не изменилась, и он был вынужден обратиться в СБУ по «горячей линии», после чего бдительный паренёк удостоился беседы с представителями военной контрразведки.

По словам Дубинского, Власюк также обращался с этой проблемой в СНБО и Службу внешней разведки, и там, вроде бы, темой заинтересовались, но так и не сумели установить, кто виноват – шпион или раздолбай – в том, что секретные документы ВСУ спокойно читали спецслужбы ЛДНР.

«Таким образом, без каких-либо специальных знаний можно свободно иметь доступ к свитчам, роутерам, АРМ, серверам, голосовым шлюзам, принтерам, сканерам и так далее – то есть иметь возможность анализировать огромный массив секретной информации вооруженных сил», – заламывал руки обойдённый вниманием специалист.

Но даже не это самое смешное в сей причудливой истории.

Единственное, чего добился Власюк своим правдоискательством, так это отказа в доступе к АСУВ «Днипро» и усиленной проверки, организованной генштабом ВСУ, с перспективой возбуждения уголовного дела. Как там сегодня живёт-поживает возмутитель спокойствия – неизвестно.

В общем, поставленное в неудобную позу командование ВСУ в своём фирменном стиле не стало решать проблему, а объявило проблемой слишком активного незваного помощника, и начало тихо избавляться от надоедливого «аутиста».

Ещё более интересно, что на тот момент на Украине работал с десяток фондов НАТО, нацеленных на приобщение ВСУ к стандартам альянса, включая киберзащиту. Только в 2017 году на эти цели было выделено 40 млн евро.

То, как ответственные безответственные лица распоряжаются на Украине любыми выделенными под конкретные задачи деньгами, позволяет сделать вывод, что средства на киберзащиту и, конкретно, на АСУВ «Днипро», были разворованы, а в войска поступило, мягко говоря, изделие, слепленное по остаточному принципу из дерьма и палок.

Не секрет, почему ответственные за безопасность Украины чиновники и организации начали отбрыкиваться от назойливого ура-патриота, задвигая его в тёмный угол и стараясь погасить скандал в зародыше.

Судя по тому, что и через три года после обнаружения головотяпства продолжается утечка секретных материалов ВСУ, украинский «Меркурий» продолжает стоять щелястым забором на страже государственных и военных секретов, менять который на что-то более надёжное у организаторов нет ни денег, ни желания.

Высказывается версия, что генерал Дузь-Крятченко впал в отчаянье от способностей АСУВ «Днипро» и тупо переслал документы, чтобы поработать с ними в уютной домашней обстановке, через почтовые сервисы Gmail или Ukr.net, на которых частенько разминаются начинающие хакеры. Отсюда и утечка.

С учётом время от времени всплывающей информации, что ублюдочная АСУВ «Днипро» портит структуру документов вплоть до полной нечитаемости, эта версия выглядит вполне достоверной.

Какие из всей этой фантасмагории следуют выводы?

Украинская верхушка и «патрыотычна спильнота» всеми фибрами души рвутся в НАТО. В Брюсселе с Киевом готовы сотрудничать против России, возможно даже, закрыть глаза на его территориальные рефлексии, но, в то же время, прекрасно осознают, что подобный «союзник» – «подарок» почище камня на шее, с которым ни украсть, ни посторожить.

Если бы хоть у кого-нибудь из украинской верхушки была толика мозгов, они первым делом отложили все внешние дрязги в долгий ящик и железной рукой начали наводить порядок сверху донизу, начиная с «элитки», жесточайшим образом карая вахлаков и коррупционеров.

Однако на это власть предержащие импотенты в принципе не способны. Они, подобно гоголевскому Пасюку, желают, чтобы галушки сами залетали в их пасть, предварительно облившись сметаной. Или чтоб за них всю неприятную работу в стране сделали «западные союзники и партнёры».

Именно поэтому властному «постмайдану» выгоднее знать, что «Меркурий» в опасности», оставаясь при этом в зоне комфорта, прикрывая ветошью дыры и лазейки в заборе, затыкая любого «аутиста», осмелившегося бить в рельсу, обнаружив очередной преступный косяк власти. Не своими жизнями и не жизнями своих детей рискуют. Не впервой.