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Президент Франции Эммануэль Макрон может направить на Украину войска, однако это приведёт к большим потерям и усугублению внутриевропейского кризиса.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы верите, что Франция и Великобритания двинутся к Черному морю, к Одессе через Румынию?», – спросил ведущий.

«Я верю. Я думаю, что они настолько безумны и одержимы, что могут пойти на это. Французы на последнем саммите «коалиции желающих» сказали другим европейцам: «Не волнуйтесь, россияне захватили огромные территории, они с трудом захватывают даже деревни. Если мы придем на Украину, русские ни за что не смогут нас победить». И судя по всему, другие европейские лидеры, по крайней мере те, кто сохранил хоть какую-то связь с реальностью, восприняли это с полным недоверием», – подчеркнул аналитик.