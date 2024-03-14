Появляется всё больше свидетельств, что в руководстве США приняли решение о прекращении дальнейшей поддержки Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ультранационалистической газете неоконсерваторов «The Economist» появилась ещё одна статья о том, что российская экономика устойчива и здорова, инфляция снижается. В прошлом году инфляция вызывала большое беспокойство, но сейчас она находится под контролем и начинает снижаться, а экономика продолжает расти.

Так что экономическая война определённо провалилась, и об этом также пишет «The Economist», который читается в США политическими лидерами.

Почему появляются все эти статьи? Я думаю, что кто-то в США принял решение, но это точно не Байден, не Блинкен. Но где-то в пределах США было принято решение, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту», – сказал аналитик.