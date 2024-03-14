Меркурис: В США приняли решение сбежать из Украины, бросив Европу
Появляется всё больше свидетельств, что в руководстве США приняли решение о прекращении дальнейшей поддержки Украины.
Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ультранационалистической газете неоконсерваторов «The Economist» появилась ещё одна статья о том, что российская экономика устойчива и здорова, инфляция снижается. В прошлом году инфляция вызывала большое беспокойство, но сейчас она находится под контролем и начинает снижаться, а экономика продолжает расти.
Так что экономическая война определённо провалилась, и об этом также пишет «The Economist», который читается в США политическими лидерами.
Почему появляются все эти статьи? Я думаю, что кто-то в США принял решение, но это точно не Байден, не Блинкен. Но где-то в пределах США было принято решение, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту», – сказал аналитик.
Он возмутился, что таким образом США просто сбегают от созданной проблемы.
«Все эти статьи являются попытками предупредить общественность и политический класс в США о том, что пришло время сворачивать проект Украина.
И мы видели, как на прошлой неделе Нуланд ушла в отставку. И это не первый раз, когда США уходят от проблемы, говоря европейцам: «послушайте, теперь это ваша проблема», – резюмировал Меркурис.
Спасибо!
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