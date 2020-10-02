02.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
беспредел, Германия, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Экономика
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«Мерседес» уходит из России под давлением США


Компания Mercedes-Benz завершила партнерство с российской «Группой ГАЗ» Олега Дерипаски по выпуску на мощностях нижегородского завода коммерческого фургона Sprinter Classic.

Об этом сообщает «Газета.Ru», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Производство остановилось в 2018 году после введения американских санкций против Дерипаски. В июне этого года Минфин США потребовал от российского автозавода ежеквартально предоставлять отчетность.

Столь драматичное влияние американских инструментов экономического давления на ГАЗ говорит о том, что российская промышленность совершенно беззащитна перед иностранным вмешательством, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Производство Sprinter Classic на ГАЗе началось в 2013 году. Компании Mercedes-Benz удалось достичь ежегодного производства свыше 10 тыс. фургонов в год, уровень заявленной локализации составил около 50%.

«Мерседес сдалась давлению США. А другого партнера, который смог бы организовать производство машин премиальной марки, немецкой компании в России найти не удалось. Грустная история для всей российской автомобильной отрасли на фоне того, что санкции США и ЕС только усиливаются.


А это означает, что автомобильные сборочные заводы, которые построили здесь глобальные производители, могут в любой момент закрыться – как это произошло с заводами General Motors в России, с заводами Форда, а сейчас – и с заводом Мерседес», – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

Он указывает, что закрытие зарубежных сборочных заводов в России не вызовет социальный коллапс, потому что на таких предприятиях делаются только базовые технологические операции и количество работников невелико.

«Но вот если из-за санкций производители компонентов закроют свои поставки для российских машиностроительных заводов, то в этом случае страна останется и без своего транспорта, и с сотнями тысяч безработных», – пишет Баширов.

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