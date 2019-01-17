«Мертвые души» ползут на выручку Порошенко

17.01.2019, Москва

Президент Украины Петр Порошенко делает все возможное, чтобы переломить ситуацию на предстоящих выборах ситуацию в свою пользу путем фальсификаций и подкупа избирателей.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что в руках президента сосредоточена в руках практически вся вертикаль власти, а потому есть огромное поле для манипуляций.

“Честные выборы в Украине сегодня – нонсенс. Мы не знаем точно, сколько избирателей в Украине. Мы не знаем, сколько людей сегодня на заработках. Подобная ситуация в 2016 году в Конго привела к тому, что даже выборы перенесли на несколько лет, так как сказали: мы не знаем, сколько реально избирателей”, – отметил Бондаренко.

Также он обратил внимание на фактор трудовой миграции, в результате чего за рубежом оказались миллионы украинцев, подавляющее большинство их которых не будут принимать участия в выборах.

Кроме того, эксперт напомнил, что украинская ЦИК решила не открывать участки в России, что также увеличит «возможности для фальсификаций за счет «мертвых душ».

Политолог говорит, что не все понимают, кто выполняет роль технического кандидата. Также он добавил, что, по его ощущениям, комик Владимир Зеленский координирует свою активность с администрацией президента.

“Есть целый ряд факторов, с помощью которых можно получить победу. Плюс ко всему, главный фактор – финансовый. Сегодня Порошенко может аккумулировать наибольшее количество денег. Уже было объявлено, что будут монетизированы субсидии, люди смогут получить по тысяче гривен. Будет узаконенный подкуп избирателей.

Все это в сумме создает предпосылки, чтобы в ходе кампании на протяжении дух месяцев фактически переломать ситуацию», – резюмировал Бондаренко.