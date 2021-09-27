Мертвые Минские соглашения станут еще мертвее

Контакты в рамках Минского процесса будут приостановлены из-за смены власти в Германии после выборов в Бундестаг.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

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«Минские соглашения и так мёртвы, но, учитывая, что Ангела Меркель, как главный мотор всего этого процесса соглашений, уходит из большой политики, то, скорее всего, мертвые Минские соглашения окажется еще более мёртвыми, поскольку в Германии на смену старому политическому поколению приходит новое.

Кого-то равнозначного Ангеле Меркель по опыту и влиянию пока что не видно ни среди нынешних руководителей ХДС/ХСС, ни в среде других ведущих партий, прошедших в Бундестаг.

Я думаю, что в плане каких-то глобальных консультаций по поводу урегулирования на Донбассе будет затишье. Меркель уже – исполняющая обязанности канцлера, без особых полномочий. Пока не сформируется новое правительство, вряд ли возобновятся контакты в контексте Нормандской четвёрки и Минских соглашений.

Пока не закончится пересменка политических поколений в Германии, не будет каких-либо реальных возможностей что-то делать в Нормандском формате, в отношении урегулирования конфликта в Донбассе», – сказал Владимир Воля.