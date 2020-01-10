Мертвый Бандера продолжает ссорить украинцев с поляками и евреями

10.01.2020, Киев, Сергей Устинов

Украинский МИД снова подставил президента Зеленского. В который уже раз.

В ответ на совместное заявление дипломатов из Израиля и Польши с выражением озабоченности и возмущения по поводу продолжающейся на Украине, несмотря на смену власти, политикой глорификации нацистских коллаборантов из ОУН и УПА, причем, как на национальном, так и на региональном уровнях, – ведомство Пристайко не нашло ничего лучшего, как вызвать на ковер посла Польши Бартоша Цихоцкого «в связи с осуждением мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия», о чем сообщила пресс-служба МИД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января, внимание польского посла было привлечено к «контрпродуктивности» публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. Также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе – дипломатических, в направлении конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти», – говорится в сообщении министерства.

Холивар между послами Израиля и Польши с одной стороны и мидовскими чиновниками – с другой, тянется с нового года.

2 января, в аккурат после нашумевшего поздравления президента Зеленского, в котором тот говорил правильные слова о гражданской нации и путях обьединения, ни словом не упомянув в числе «скреп» привычные уже со времен Порошенко камлания на «героев национально-освободительного движения», поляк Цихоцкий и израильтянин Джоэль Лион заявили, что лидеры ОУН Бандера и Мельник, а также Иван и Юрий Липы являются историческими фигурами, «которые нужно раз и навсегда осудить».

Послы также осудили выделение под занавес 2019 года львовским горсоветом денег на почтение памяти Бандеры, Мельника и иже с ними. Возмутил дипломатов и новогодний перформанс подчиненных киевского мэра Кличко, вывесивших в день рождения Бандеры 1 января на здании киевской мэрии огромный баннер с изображением лидера ОУН.

Не забылся и скандал, поднятый украинскими еврейскими активистами вокруг принятого парламентом постановления о памятных датах в 2020 году, празднование которых должно быть организовано на государственном уровне и за государственный счет.

Выяснилось, что в списке «выдающихся личностей», юбилеи которых парламент постановил отмечать на высшем уровне – полно разного рода нацистских коллаборантов, соучастников Холокоста и геноцида поляков, вплоть до одного из организаторов дивизии СС «Галичина» Владимира Кубийовича, уже упомянутого лидера одного из крыльев ОУН Андрея Мельника и оуновцев рангом поменьше, служивших в немецкой вспомогательной полиции.

После того, как скандал попал в прессу, нардеп от правящей «Слуги народа» Максим Бужанский, дабы как-то сгладить негативный осадок задним числом, зарегистрировал вместе с коллегами проект постановления, корректирующий список «диячив», чьи юбилеи будут отмечать за госсчет, вычеркнув из него одиозных националистов. Однако документ завис в аппарате Рады и похоже, надолго. Дело так и не дошло до его голосования в сессионном зале.

Зато подняли голову лоббисты политики исторического ревизионизма из числа однопартийцев Порошенко и особенно – чиновники и местные депутаты из националистической «Свободы» на Галичине. Скриншоты их записей в соцсетях с шовинистическими пожеланиями в адрес евреев и поляков до сих пор «гуляют» по фейсбуку.

И, казалось, скандал затух, сменившись более актуальными темами типа крушения самолета в Иране и новогоднего отдыха Порошенко и Зеленского на ближнем востоке. Но нет. Сначала спикер МИД Катерина Зеленко зачем-то решила вставить свои пять копеек, заявив 3 января, что, дескать, «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чтят память своих героев». После чего уже посольство Польши не полезло за ответом в карман, раскритиковав заявление Зеленко. И вот – вызов на ковер в МИД польского посла.

Более того, скандал вокруг “украинских героев” по МИДовской версии обнажил еще одну малоприятную грань происходящего в стране. Дело в том, что Конституция прямо запрещает наличие государственной идеологии, утверждая плюрализм мнений и идей в качестве основы общественной жизни. Собственно, это то, о чем и говорил Зеленскийна Новый год. Однако ретивость чинуш, буквально грудью бросающихся на вражеские амбразуры в защиту от малейшего кривого слова божков одной из многих существующих в стране политических традиций, заставляет подозревать, что вопреки Основному Закону государственная идеология на Украине все таки есть. И эта идеология – интегральный национализм оуновского пошиба.

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко открыл «второй фронт» борьбы за честь и достоинство ОУН – уже на ближнем востоке. Он сообщил МИДу Израиля, что заявления посла этой страны Джоэля Лиона осуждающие героизацию нацистских коллаборантов – «контрпродуктивны» и являются «вмешательством во внутренне дело Украины».

Более того, по мнению украинского дипломата «возрождение и сохранение национальной памяти – один из приоритетов государственной политики». В переводе с дипломатического языка на обывательский, Недоленко сказал евреям, что Киеву плевать на то, что Израилю не нравится героизация массовых убийц евреев на Украине и она будет продолжена, что бы там ни говорили из Тель-Авива.

Также украинский дипломат Надоленко считает, что дискуссии по таким «спорным темам» должны проходить между историками и экспертами. Цинизм тут в том, что на Украине такие дискуссии не просто не проходят, они прямо запрещены законом, запрещающим подвергать сомнению «геройство участников национально-освободительного движения». А робкие попытки ученых хоть как-то продвигать эту тему в дискурсе наталкиваются на дружный и громкий гвалт националистического лобби, заглушающего тихий голос здравого смысла.

«Героизация массовых убийц проходит в основном на государственном уровне и на деньги налогоплательщиков, которых никто не спрашивает хотят ли они этого. Заявление о том, что почитание людей виновных в преступлениях против человечности, соучастников и исполнителей геноцида – внутреннее дело страны – есть форма отрицания Холокоста. Это аморально, особенно в канун планируемого визита президента Зеленского на Форум Холокоста в Израиле, где будут вспоминать полтора миллиона украинских евреев, зверски замученных немецкими нацистами и их подручными, в частности – теми, о которых говорили в своём заявлении послы Израиля и Польши», – считает еврейский активист из Украины Эдуард Долинский, известный критик политики глорификации нацистских коллаборантов.

Так зачем же МИД Украины ставит Зеленского в неудобное положение, причем, делает это раз за разом, как будто намеренно. Игнорируя неоднократно заявленное в качестве приоритета устранение скопившихся за годы Порошенко и Вятровича «недоразумений» между Украиной и Польшей и Украиной и Израилем? И это еще мягко и дипломатично сказано насчет «недоразумений». По сути, речь идет о состоянии глухого тупика в вопросах гуманитарного сотрудничества Украины с указанными странами.

Но ведь кто-то же руководит всеми этими балбесами от дипломатии, кто-то дает им указания говорить то, а не это? Можно предположить, что в ведомстве Пристайко окопалась влиятельная группа сторонников продолжения курса Порошенко, которая проводит собственную – по сути, прежнюю политику, во многом расходящуюся с установками Зеленского и его Офиса.

В пользу такой версии говорит то, что таких «подлян» и подстав со стороны МИДа Зеленский получил всего за полгода президентства уже немало. Вспомним нашумевшие истории с речью Порошенко, слово в слово переписанной для Зе и подсунутой ему неведомыми референтами в Брюсселе. А можно вспомнить самочинный резкий ответ МИДа россиянам по поводу обмена, вызвавший истерику в президентском Офисе. И это лишь самые известные истории такого рода. А сколько таких, которые не вышли за пределы аппаратного круга…

И, надо сказать, эта версия еще самая приемлемая. Потому что, если все происходящее на дипломатическом фронте, не часть установок с Банковой, и не часть организованного саботажа со стороны пропорошенковского лобби в МИД, а элементарная самодеятельность мидовских чинуш, реализующих тем самым свои собственные представления о должном и собственные идеологические пристрастия, – в таком случае дела совсем плохи.

Потому что, если дело обстоит именно так, значит, столь важный участок государственной работы, как внешняя политика, вообще неуправляем или же управляется неизвестно кем и с помощью левой ноги и тараканов в головах совершенно безответственных клерков.

Откровенно говоря, я не знаю, какая из двух версий хуже.