«Мерзавцы!» Минздрав Украины вынудил медработников платить за диагностику на коронавирус – медэксперт

09.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские медицинские работники, медсестры и врачи вынуждены сдавать тесты на коронавирус за свой счет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы думаете, за чей счет украинские медики проходят ПЦР-диагностику после того, как они во время выполнения своих служебных обязанностей заражались коронавирусной инфекцией? За свой счет.

Поэтому такого министра здравоохранения, такого главного санитарного врача, которые довели до ручки отечественное здравоохранение в период пандемии, когда медицинские работники, сестры и врачи ходят сдавать ПЦР за свой счет по 1700 грн…

Эти мерзавцы не способны даже медикам обеспечить доступ к ПЦР-диагностике. Мерзавцы!», – заключил эксперт.