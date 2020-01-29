Мерзкий бандит и диктатор: американские журналисты потребовали от Вашингтона немедленно свергнуть Джукановича

29.01.2020, Москва, Елена Острякова

Вашингтон должен перестать поддерживать коррумпированный и авторитарный режим президента Мило Джукановича в Черногории.

Об этом пишет влиятельный американский журнал National Interest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Указывается, что правящая Демократическая Партия социалистов (ДПС) Джукановича, является всего лишь переименованной черногорской Лигой коммунистов, а сам президент находится у власти «дольше, чем Сталин, Путин и Реджеп Эрдоган».

Автор напоминает, что в 1991 году, будучи протеже Слободана Милошевича, Джуканович отдал приказ о бомбардировке хорватского Дубровника.

«Однако сегодня в Вашингтоне есть люди, которые приветствуют Джукановича как «старейшего государственного деятеля». Пользуясь такой большой популярностью в Вашингтоне, Джуканович превратил Черногорию в свою феодальную вотчину и мафиозное государство», – говорится в статье.

Утверждается, что родственники президента контролируют важнейшие отрасли экономики. Интересы чиновников и организованной преступности неразрывно связаны между собой.

«Аудит семейного банка Джукановичей компанией Price Waterhouse Coopers выявил один из многочисленных механизмов, с помощью которых действовала коррупция в Черногории. Во-первых, государственные средства были депонированы в первый банк, который затем предоставил кредиты партнерам Джукановича и известным деятелям организованной преступности, таким как Дарко Сарик, известный Балканский наркодилер.

Другая тактика состояла в том, что друзья Джукановича приобретали государственные предприятия, обесценивали их, а затем объявляли их юридически несостоятельными. 89% государственных предприятий, которые были приватизированы Джукановичем, обанкротились», – говорится в статье.

Благодаря сомнительному китайскому кредиту на инфраструктуру в размере $1,5 млрд отношение долга Черногории к ВВП теперь возросло до 80%. Если Джуканович объявит дефолт по кредиту, то условия соглашения позволят Китаю претендовать на черногорскую территорию в качестве залога.

Автор обвиняет президента Черногории в фальсификации выборов и преследовании независимых СМИ.

«Джуканович как-то сказал, что журналистов-расследователей надо “истреблять как мышей”, и кто-то в Черногории это четко понял. В 2004 году был убит редактор оппозиционного журнала Newsmagazine. В августе 2013 года журналистка-расследователь Туфик Софтик стала объектом теракта. В декабре 2013 года возле офиса независимой газеты Vijesti было взорвано взрывное устройство. В октябре 2015 года Йово Мартинович, журналист, освещающий организованную преступность Черногории, был заключен в тюрьму на пятнадцать месяцев по сфабрикованным обвинениям в контрабанде наркотиков. В апреле 2018 года возле дома журналиста-расследователя Саеда Садиковича взорвался заминированный автомобиль. В мае 2018 года Оливера Лакич, журналист, пишущий о коррупции, была застрелена возле своей квартиры в Подгорице», – перечисляет автор статьи.

Как показывают опросы, недовольство властью в Черногории растет и массовые протесты православных в последний месяц – только одно из проявлений общего кризиса.

«За последнее десятилетие Вашингтон позволил Джукановичу сделать вступление в НАТО заменой демократизации. Если Вашингтон продолжит идти по этому пути, то он возьмет на себя стратегическую ответственность за нестабильность и опустошение, которые будут сопровождать правление Джукановича.

Если Вашингтон серьезно настроен на продвижение демократии на Балканах, то он потребует положить конец политическим репрессиям и преступному поведению, которые являются неотъемлемой частью режима Джукановича, и пошлет сильный сигнал другим потенциальным мелким авторитаристам Балкан, что их хищничество больше не будут терпеть», – заключает автор.