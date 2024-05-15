«Мерзкий цинизм государственного масштаба»: молдавскую диаспору в России причислили ко второму сорту

Алексей Логофет.  
15.05.2024 17:43
  (Мск) , Кишинев
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Беспредел, Выборы, Дзен, Дискриминация, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Скандал


Депутаты молдавского оппозиционного блока «Победа» обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность закона о голосовании по почте. Ограничивая в правах огромное число избирателей, не вошедших в «пилотный проект», власти нарушили основной закон Молдовы.

Об этом в своём телеграм-канале заявил лидер блока «Победа», депутат парламента Молдовы, политэмигрант Илан Шор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты молдавского оппозиционного блока «Победа» обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность закона...

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По его словам, голосование по почте — это очередная афера правящей партии «Действие и солидарность».

«Они прекрасно знают, что без диаспоры им не победить. Хотят провернуть ту же схему, что и в 2020 году. Сейчас в ход идут новые инструменты, но суть та же», – отмечает он.

По словам Шора, почтовое голосование для отдельных диаспор при дискриминации других, в частности, российской диаспоры молдаван, выглядит как издевательство.

«Почему не вошли молдаване, живущие в России? Так решила Санду. Мерзкий цинизм государственного масштаба», – отмечает молдавский политик.

По его мнению, голосование по почте уместно, если оно прозрачно, а доступ к нему имеют все граждане.

«Но ЦИК не может этого обеспечить. Наблюдателей не будет, контроля за процедурой не будет. И результаты легко сфальсифицировать. Как говорится, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают», – пишет Илан Шор.

Он напоминает, что Санду и ее подельники приняли закон в обход Венецианской комиссии, чем «дискредитируют себя в глазах той же Европы, на которую они молятся с утра до ночи».

«Свобода слова и выбора в нынешней Молдове — фикция, и сказать за это спасибо мы можем Майе Санду», – резюмирует Шор.

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