«Мерзость дня»: украинцы в ярости от Оскара для Навального
Документальный фильм «Навальный», снятый канадским режиссером Дэниэлом Роэром, получил сегодня премию «Оскар» в категории «лучший полнометражный документальный фильм».
На церемонию вручения премий, которая прошла в Лос-Анджелесе, прибыла в полном составе семья российского блогера-уголовника. Жена Юлия и дочь Дарья вышли на сцену в сильно декольтированных платьях в угоду голливудской традиции.
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«Мой муж в тюрьме только за то, что он говорит правду. Мой муж в тюрьме только за защиту демократии. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен и когда наша страна будет свободна. Оставайся сильным, моя любовь», – сказала Юлия Навальная.
Премию получали и руководители созданной Навальным экстремистской организации ФБК, в том числе, агент британских спецслужб Мария Певчих. Российские либералы отметили, что ей очень вовремя удалось добиться отстранения от руководства ФБК старого соратника Навального Леонида Волкова из-за скандала с ходатайством о снятии западных санкций с олигархов из «Альфа-групп».
На Украине присвоение «Оскара» вызвало волну негодования. В Киеве болели за другого номинанта – фильм датского режиссера Саймона Леренга Уилмонта «Дом, сделанный из осколков». Он посвящен жизни разных детей, живущих в детском доме на востоке Украины. Самому Навальному украинцы никак не могут забыть его отказ «возвращать» Крым в 2014 году, хотя от этих слов ФБК последний год всячески открещивается.
«Мерзость дня. Жена Навального ни одним словом не вспомнила войну в Украине и ее жертв. Нашему президенту в выступлении отказали. ПЗДЦ! Ничего удивительного.
Не забываем, что именно США в 2014 году отказались выполнять «Будапештский меморандум» и поддержать Украину в вооруженной защите Крыма от российской агрессии, более того, запретили нашему руководству оказывать сопротивление и превратили Крым в бутерброд Навального», – написал в своем ТГ-канале экс-боевик неонацистского батальона «Азов» Игорь Мосийчук.
Он предлагает «реальный» план противодействия «Оскару» из разряда «выкопать Черное море».
«Украинцам стоит снимать много качественного кино и организовывать сильные международные кинофестивали, чтобы «Оскар» на их фоне выглядел провинциальщиной с абсолютной безвкусицей организаторов», – на полном серьезе предлагает Мосийчук.
Ему вторит киевский адвокат Андрей Смолий.
«Оскар» сдулся и продвинул хороших русских, которые ничем особо не отличаются от «плохих». Документалка про Алексея «Крым не бутерброд» Навального получила Оскар. Противно», – написал Смолий.
Соотечественников пытает урезонить киевская журналистка Наталья Гуменюк. Она предлагает вспомнить, что и «отравление» Навального, и «преступления» российской армии на Украине продвигает в международных медиа один человек – журналист связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat болгарин Христо Грозев.
«Сложно нам видеть пользу для себя прежде всего. Христо Грозев продолжает быть очень громким голосом, который расследует деятельность российских военных преступников в Украине, то есть дополнительные баллы его авторитету, чтобы убеждать аудиторию, точно не повредят. Христо, кстати, назвал «Дом из осколков» своим фаворитом», – написала Гуменюк.
Российские либералы награждению тоже не обрадовались.
«Думаю, Алексей хотел бы другого. Хотел бы не быть в тюрьме, хотел бы соревноваться в политике, но пока так. Я лишь надеюсь, что эта возможность у него еще будет», – пишет скандальная тележурналистка Ксения Собчак.
Экономист Никита Кричевский вспоминает российских получателей более серьезной западной награды – Нобелевской премии.
«Что для Пастернака, Солжа или Дмитрия Андреевича [Муратова] изменилось в лучшую сторону? Ничего. Что говорить про Лешу – присуждение американского (!) «Оскара» за фильм о нем только озлобит всех, кто имеет отношение к его судьбе. Ах, да, «прогрессивная мировая общественность». Вы сейчас серьезно? Не шутите?», – написал Кричевский.
Политолог Семен Уралов рассматривает вручение «Оскара» как «битву за внимание к угасающему бренду».
«В бренд «Навальный» инвестировали десятилетиями, но СВО год назад обнулила повестку полностью, и этот бренд внутри России сдулся. Однако для западной аудитории его надо сохранять во что бы то ни стало», – пишет он.
Его коллега Марат Баширов полагает, что следует ожидать очередной атаки на российскую власть.
«Он всё же самый раскрученный из всех оппозиционеров, да к тому же страдалец – сидит в колонии в отличие от всех остальных. И это значит, что его выставляют на острие атаки на власть в России, как Тихановскую в Беларуси, а премьером уже сватали Ходорковского, как мы узнали на прошлой неделе. Забавный тандем», – считает Баширов.
Еще один эксперт Сергей Марков доказывает, что фильм-лауреат абсолютно лживый.
«Это абсолютно одномерная антироссийская пропаганда. Фильм пытается не показать правду жизни, а скрыть правду. В фильме нет главного – тесной работы Навального со спецслужбами США и Британии. Нет и коррупции Навального, который воровал деньги, когда был советником губернатора, который тоже сел за воровство.
Нет и соучастия Навального в коррупции, когда Навальный работал на миллиардера Браудера, который тоже украл миллионы. США сейчас вынуждены делать ставку именно на воров, потому что честные люди не хотят работать с теми, кто хочет разрушить Россию. И этого тоже в фильме нет», – пишет Марков.
Спасибо!
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