«Мешают покупать оружие» – Зеленский пожаловался на украинских пенсионеров

Вадим Москаленко.  
12.01.2024 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы


Из-за необходимости содержать одиннадцать миллионов пенсионеров украинская армия испытывает дефицит финансирования.

Об этом в ходе встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за необходимости содержать одиннадцать миллионов пенсионеров украинская армия испытывает дефицит финансирования. Об этом в...

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«Мы не можем не дать пенсионерам, это просто невозможно, потому что помрут старые люди. Так и будет. Лекарства, ещё всякие вопросы во время войны – это не шутки.

У нас больше 11 миллионов пенсионеров – много ли таких стран в Европе? Не очень много. Причём когда началась война и многие поехали за границу, пенсионеры в своём большинстве не ехали, они оставались дома. Это старые люди, и им нужна помощь», – сказал Зеленский.

Он пожаловался, что из-за выплат пенсий армия испытывает дефицит финансирования, и поэтому гибнет много солдат.

«Большое спасибо западным партнёрам за финансовую помощь, но давайте будем честными – пенсионеров никто не поддерживает, кроме государства. И когда вы даёте пенсионеру или инвалиду пенсию, и когда война шоком ударила по нам, и люди бежали – все [пенсионеры] остались на Украине.

И когда задерживается финансовая помощь для пенсий, а мы не можем тратить деньги на оборонку и на наших военных, мы не имеем права. Мы даём пенсии, и в это время не покупаем оружие. Значит, ты сохранил жизнь одному человеку, но кто-то отдал за это свою жизнь», – возмутился украинский президент.

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