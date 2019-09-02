02.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Крым, Медицина, Общество, Политика, Россия, Турция
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Мешков пришел в сознание

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков выведен из комы, в которую он был введен после инсульта в Турции.

Об этом сообщил сын Мешкова Максим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сообщению Максима, сейчас его отец в сознании, говорить пока не может, отвечает на вопросы «морганием глазами».

В больницу приехал консул РФ и решил вопросы по финансированию лечения. Мешкову была сделана операция стоимостью 200 тыс евро.

Ранее о том, что 73-летнего Мешкова разбил инсульт написала в своем блоге его дочь Марианна.

«Папа находится в Алании, в «yasam hastanessy life hospital», – добавила позже дочь первого президента Крыма.

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