Мешков пришел в сознание
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков выведен из комы, в которую он был введен после инсульта в Турции.
Об этом сообщил сын Мешкова Максим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По сообщению Максима, сейчас его отец в сознании, говорить пока не может, отвечает на вопросы «морганием глазами».
В больницу приехал консул РФ и решил вопросы по финансированию лечения. Мешкову была сделана операция стоимостью 200 тыс евро.
Ранее о том, что 73-летнего Мешкова разбил инсульт написала в своем блоге его дочь Марианна.
«Папа находится в Алании, в «yasam hastanessy life hospital», – добавила позже дочь первого президента Крыма.
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