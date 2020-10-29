Месть без границ: «Слуги народа» возненавидели народ за проигрыш на выборах

29.10.2020, Киев, Игорь Петров

Зеленский и его партия в прошлом году получили невероятный мандат народного доверия, но полностью растеряли его.

Об этом в эфире телеканала «112 Ук4раина» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изначально Зеленский и «Слуги народа» получили невероятный мандат народного доверия. На президентских и парламентских голосованиях народный гнев по отношению к Порошенко сметали всех и вся, на разглядывая и не оценивая. Занесли эту команду.

И с чего команда начала? С того, что решительно укрупнила свои ряды соросятами и порохоботами и начала реализовывать все программы вашингтонского обкома, забыв полностью о собственных избирателях. Мне сложно представить, какую электоральную группу эта команда не обидела – медиков, педагогов, предпринимателей, обычных горожан… Все сферы жизни испаскудила эта команда.

Я думала: а как они так поступают с народным доверием? Законы о рынке земли, рассказы про марихуану, продолжение медреформы Супрун… На что они надеются? А у них источник легитимности– в американском посольстве. Кристина Квин – наша наместница. Она каждый день приглашает к себе всяких разных министров, фотографируется с ними, и посольство пишет под фоторгафией, что нужно сделать: здесь – не покупать вакцину, здесь – принимать закон о медиа, здесь – стоять бояться.

Прошли выборы. Падение было очевидным и очень унизительным. Падение началось еще до кампании – ни один вменяемый мэр города-миллионника не вступил в зе-партию. Их унизили еще на старте: с вами, друзья, мы не пойдем.

И вот, получив такую пощечину на выборах, «Слуга народа», президентская, кабминовская вертикаль, такое чувство, что начала мстить. Сразу пошли вверх тарифы, сразу сняты ограничения на выплаты международным эмиссарам набсовета («Нефтегаза»), сразу кадры Порошенко и Кличко заняли таможню, комиссию по азартным играм, представительство ТКГ в Минске. Такое ощущение, что сорвало резьбу и нам прост реально мстят», – заметила юрист.

По ее мнению, если случится новый Майдан, то силовики уже не будут защищать власть.

«Тема Майдана сильно раскола общество, а в душах правоохранителей она оставила незаживающий, глубокий след. Правоохранители увидели, что никто никого защищать не будет, виноватых не ищут, виноватых назначают.

Ты уже не докажешь, что ты там делал, тебя назначат виноватым. Поэтому этой власти надеяться на силовиков невозможно. Да у Зеленского и нет своих силовиков. Не знаю, кто из силовиков уже не смотрит направо-налево для формирования своего представления о своем будущем в стране без Зеленского», – резюмировала юрист.