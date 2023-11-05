Месть Ермака Залужному сорвала планы американцев по организации терактов в России

Елена Острякова .  
05.11.2023 17:21
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отомстил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному за его статью в журнале «Экономист», в которой он признался, что «война» зашла в тупик. Ермак санкционировал увольнение командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, тесно связанного с США.

Об этом на своем ютуб-канале заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отомстил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному за его статью...

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«По надежным данным, которые я перепроверил через несколько источников, которые раньше никогда не давали сбоев, указание об увольнении Хоренко дал лично Ермак, или как его называют в спецслужбах Украины «Алла Борисовна». Конкретным исполнителем был Мошавец (замруководителя офиса президента Украины-ред.). Когда об этом узнали в США, люди были в шоке», – сказал Швец.

Он утверждает, что подразделение Хоренко создавалось американцами и было «бриллиантом в составе ВСУ».

«Была создана специальная оперативная группа «Ворон», в которую вошли представители сил специальных операций США и Великобритании, лучшие из лучших в мире. Они создали в мае 2022 года группу содействия безопасности Украины, которая была предназначена для тренировки и обеспечения движения сопротивления.

Готовились к худшему варианту, то есть партизанское движение. Для этого выделили специальные источники финансирования. Был проведен отбор лучших кадров. Их оснащение было лучшим, что есть в мире. Из них подготовили элиту мирового класса», – говорит Швец и уверяет, что это подразделение стоит за наиболее громкими диверсиями и терактами на территории России.

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