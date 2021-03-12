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12.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, СБУ, Скандал, США, Украина, ЦРУ
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«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, сорвав спецоперацию по захвату граждан РФ в Минске, поставил в неудобное положение и сильно обидел ЦРУ США, которое теперь будет искать виноватых.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По скандалу по поводу срыва спецоперации по захвату вагнеровцев надо понимать очень серьёзную вещь – в данном случае Украине удалось крепко обидеть ЦРУ США. Здесь не просто сорвали какую-то операцию.

Спецслужба США вошла в эту операцию, подтянула турецкую спецслужбу и засветила свои оперативные возможности по Латинской Америке. Они залегендировали всю эту историю про охрану месторождений, потратили деньги, оперативные возможности.

Естественно, они предполагали некий результат. Это всё согласовывалось с контролирующим комитетом Сената, это всё серьёзно – там надо отвечать и за деньги, и за результат», – сказал он.

Александр Кочетков выразил уверенность, что теперь в США обвинят в провале Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

«И сейчас ЦРУ оказалось в ситуации, когда где-то на Украине кто-то решил на какие-то пять дней передвинуть спецоперацию, и в результате этого решения она рухнула.


И ЦРУ, чтобы снять с себя ответственность перед своими контролирующими органами, должно предъявить виновных – с именами, с фамилиями, с полной режиссурой этой сцены. То есть, здесь надо выявить виновных.

А виновных, очевидно, двое – Владимир Зеленский, который, как президент, принял на совещании решение о переносе; и Андрей Ермак, который это решение предложил», – резюмировал эксперт.

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