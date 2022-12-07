Месть Орбану: в Верховной раде угрожают диверсией на нефтепроводе в Венгрию

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Венгрия заблокировала выделение Украине помощи в 18 миллиардов евро в следующем году, а также потребовала отменить антироссийские санкции. Как написал в своем блоге премьер-министр страны Виктор Орбан, Европа платит слишком большую цену за боевые действия на Украине – в отличие от американцев.

«Цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкций».

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Позиция Венгрии разозлила представителей Украины. По мнению политолога Юрия Романенко, Киеву в ответ нужно помешать поставкам нефти Будапешту.

«Венгрия заблокировала деньги ЕС Украине. Надо заблокировать нефтепровод «Дружба» и пусть Орбан попрыгает. А еще поставить вопрос об исключении Венгрии из НАТО и ЕС. И начать качать. Исключить-то не исключат, но шуму будет много. И пора прекращать контрабанду с Венгрией, которая расползается по всей Европе. Поскольку эта контрабанда подпитывает путинский режим Орбана. И с каждого угла кричать об этом. Надо отвечать и симметрично, и ассиметрично».

Угрожает остановкой нефтепровода для Венгрии и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко:

«Венгрия не поддержала выделение 18 млрд евро Украине (на 2023 год). Евросоюз уже ищет другой механизм, чтобы произвести выплаты. Клоунада путинистов – ненадолго. Ну, вы поняли, это стиль Орбана. После войны у кого-то будут очень большие проблемы. Еще, говорят, случайный перепад напряжения из-за российских обстрелов рискует перекрыть нефтепровод. Кто знает. Всякое бывает».