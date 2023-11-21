Месть попа-предателя: молдавский митрополит объявлен персоной нон-грата на Украине

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Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир объявлен персоной нон грата на Украине. Основанием для этого является его членство в Священном Синоде Русской Православной Церкви.

Об этом заявил священник-предатель Павел Борщевский, потребовавший перехода всей структуры Молдавской митрополии в Румынский Патриархат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Борщевского (на фото), митрополит Владимир теперь не может даже посетить могилу своей матери в селе Коленковцы Черновицкой области, откуда он родом.

На данный момент заявления Борщевского являются единственным источником информации об украинских санкциях в отношении молдавского митрополита, и проверить их невозможно. Возможно, скандальный поп пытается подобным образом отомстить всей Молдавской Церкви во главе с митрополитом, не поддавшихся его давлению.

Однако эта информация уже вызвала бурю возмущения среди молдавских политиков и общественности.

«Решительно осуждаем попытки запугивания и дискредитации Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. Митрополит является Стражем Церкви, Веры, Православных ценностей. Так было, так есть – и так будет. Также считаем недопустимым грубые атаки некоторых внешних структур на единство Молдавской Православной Церкви. Убеждены, что все эти нападки происходят не без ведома властей. Требуем от президента Майи Санду поднять на встрече с Владимиром Зеленским вопрос об отмене статуса персоны нон-грата для Митрополита Владимира. В противном случае, мы заявим, что все эти атаки против святой Церкви происходят с прямой подачи власти. И будем действовать, исходя из этих предпосылок», – написал у себя в телеграм-канале депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.