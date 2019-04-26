Месть Порошенко за поражение началась с Молдовы

26.04.2019, Москва, Елена Острякова

Уходящий президент Украины Петр Порошенко уволил посла Украины в Кишиневе Ивана Гнатишина. Это первый из послов Украины, которого отправили в отставку после президентских выборов.

Министр иностранных дел Павел Климкин признался у себя в «Фейсбуке», что его многие спрашивают о причинах отставки Гнатишина.

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«Это было его решение с учетом личных обстоятельств и возраста. Я очень уважаю и ценю Ивана Николаевича и благодарен ему за профессиональную работу», – написал Климкин.

Однако в Молдавии полагают, что истинной причиной отставки стали провальные для Порошенко результаты голосования на президентских выборах на избирательных участках в стране.

В процедуре приняло участие менее тысячи граждан, на территорию посольства пускали неохотно и не всех. Но ситуации это не изменил. В первом туре по Молдове с результатом 36% победил Юрий Бойко, во втором — Владимир Зеленский (71%).

С точки зрения молдавских властей на территории страны проживает гораздо больше владельцев украинских паспортов — порядка 50 тыс. чел. Проукраинские активисты при поддержке посольства даже планировали в рамках акции «Голосуем за Порошенко» организовать организованный подвоз избирателей в Кишинев.

Однако от затеи пришлось отказаться. Выяснилось, что среди приндестровских украинцев практически нет желающих голосовать за человека, который санкционировал появление молдавских пограничников на пропускном пункте Кучурган, через который жители республики ездят в Одесскую область.