Месть релоканта: Макаревич не даст россиянам возможности слушать свою музыкальную молитву на иврите

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Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич закрыл для жителей России и Белоруссии возможность скачивания и стриминга своего нового альбома «Убежище».

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так захотел. Мне не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию. Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать», – сказал Макаревич.

Певец признался, что разочаровался в русском народе, потому что тот «повелся на пропаганду». По этой же причине он не хочет выступать в России.

Альбом «Убежище» включает 17 песен и молитву на иврите. В одной из песен есть слова: «Из нормальных людей не сделать козлов, из козлов – нормальных людей».