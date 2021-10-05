Месть Санду: задержан генпрокурор Молдовы. Додону приготовиться

05.10.2021 23:52 (Мск), Москва, Елена Острякова

Молдавские силовики задержали сегодня на 72 часа генпрокурора страны Александра Стояногло. Он и его заместители будут отстранены от должности. Задержана также жена Стояногло. Говорят, на этом настаивала лично президент Молдовы Майя Санду.

«Есауленко и другие были против ареста жены генерального прокурора, но Майя Санду с садистским удовольствием орала на них и требовала её арестовать. Она изверг. Такие женщины, как она, сжигали детей в Освенциме», – заявил бежавший в Лондон от уголовного преследования молдавский бизнесмен Вячеслав Платон.

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Он заведомо необъективен, так как вошел в нешуточный клинч с президентом, но обвинение Платона правдиво рисует остроту психологического конфликта в молдавском истеблишменте. Генпрокурор для Санду – больше, чем неудобное должностное лицо. Он «кровник». Именно из-за Стояногло Майя в 2019 году лишилась премьерства.

Тогда нынешний генпрокурор ухитрился пройти сложную двухступенчатую процедуру конкурса на должность, утвержденную правительством Санду. Проиграв, премьерша решила волюнтаристски отменить процедуру, да так упорно наставала на этом, что парламент отстранил от должности ее саму.

Став через год президентом, Санду приоритетной задачей поставила отставку генпрокурора. По молдавскому законодательству у главы государства нет таких полномочий. Значит, нужно изменить законодательство, а для этого переизбрать парламент под себя. Сегодня в Молдове не кажется преувеличением утверждение, что внеочередные выборы парламента Санду затеяла в первую очередь для того, чтобы отстранить Стояногло – настолько драматичным было их противостояние.

На фоне практически без боя сдававшего политические позиции бывшего президента Игоря Додона, генпрокурор смотрелся фигурой прямо-таки титанической. Санду бросилась на него в атаку сразу же после перевыборов.

Парламент, в котором большинство у президентской партии, тут же признал работу Стояногло неудовлетворительной. А затем начал вносить изменения в закон о прокуратуре. Теперь право отправить генпрокурора в отставку предоставляется Высшему совету прокуроров (ВСП), в составе которого трое из пяти членов люди Санду. В частности личный адвокат президента Наталья Молошаг. При этом из состава ВСП были выведены сам генпрокурор, прокурор Гагаузии, глава Союза адвокатов. Все это сопровождалось активной дискредитирующей кампанией в подконтрольных СМИ.

Стояногло не взирал пассивно на подготовку к собственной экзекуции. Он внес пакет поправок, по которому юридического иммунитета лишались бы все лица, состоящие на государственной службе. Прокурор не скрывал, что это ему нужно, чтобы возбудить уголовное дело против президента, которая, будучи членом правительства, голосовала за решения, «приведшие к ограблению банковской системы» (у Молдовы в свое время был похищен миллиард). Кроме того, Стояногло рассказал, что Санду требовала от него возбудить уголовные дела против Игоря Додона и других лидеров оппозиции.

Он оспорил в Конституционном суде новый закон о прокуратуре, а когда тот предсказуемо (контролируется прозападными партиями) отверг аргументы Стояногло, обратился еще и в Венецианскую комиссию. При этом парламентские слушания, собранные по его душу, Стояногло уже демонстративно игнорировал. Депутаты со своей стороны выдвигали генпрокуратуре заведомо невыполнимые требования.

Дело двигалось к неминуемой развязке, и Стояногло выкатил тяжелую артиллерию. Он предъявил публике расшифровки телефонных переговоров приближенного к криминальному олигарху Владу Плахотнику прокурора Виорела Мораря и ближайшего окружения Санду. Прокурор утверждает, что в 2019 году представители нынешней власти «разработали сценарий с участием преступных групп и НПО», чтобы дискредитировать его и отстранить от должности. И финальный хук – в беседах принимал активное участие представитель Евросоюза в Молдове Петер Михалко, планировали привлечь и посла США. По сути, речь шла о вмешательстве во внутренние дела как бы независимой страны.

После этого министр юстиции Сержиу Литвиненко заявил, что Стояноглщ пересек «красную линию». Молниеносно последовало заявление депутата Лилиана Карпа, обвинившего генпрокурора «в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением». Сегодня на Стояногло было возбуждено уголовное дело по семи статьям. Тут и отмыв денег, и незаконный отказ от обвинений, и многое другое.

В разгар борьбы генпрокурор пригрозил «ответить той же монетой» и вывалить на власть новую порцию обвинений в совершении преступлений. Сегодня он созвал пресс-конференцию. Журналисты ждали его выхода, когда в здание прокуратуры зашли силовики. Однако и тут Стояногло, судя по всему, не сдался без боя. Прошло четыре часа, прежде чем его вывели. Все это время министр Литвиненко не отваживался прямо заявить о задержании.

«Это месть президента. Молдова – вновь захваченное государство», – заявил Стояногло по пути к полицейской машине, намекая на идентичность прозападного президента Санду и зловещего олигарха – «хозяина Молдовы» Плахотнюка.

«Сегодня была совершена фатальная политическая ошибка. Арестовать генерального прокурора без ясных оснований, с «маски-шоу», в спешке, ночью, из страха перед той информацией, которой он обладает, и из-за неспособности пойти законным путём, чтобы отправить его в отставку, – всё это говорит о том, что власть в отчаянии. И она пошла по крайне ошибочному пути», – написал в своем телеграм-канале экс-президент Игорь Додон.

Больше он, безвольно проигравший власть, ничего сделать не может. А вот его враги еще как могут. В сентябре в молдавские СМИ вкинули информацию, что Додону могут предъявить обвинения в махинациях на импорте электроэнергии из Украины в 2008 году. Это грозит ему тюремным сроком в 8 лет. Нет никакой гарантии, что новый генпрокурор, который будет назначен уже завтра, не возбудит дело.

Наблюдатели полагают, что, получив теперь уже тотальный контроль над страной, Санду начнет инициировать преследование не только молдавской оппозиции, но и властей непризнанного Приднестровья. К этому ее якобы толкают Запад и Украина.

«Выводы для молдавско-российских отношений из казуса с генпрокурором Стоянгло следуют неутешительные, хотя, казалось бы, при чем тут они? При том. Если во внутренней политике Молдавии все осталось как при Филипе с Плахотнюком, то и во внешней все будет так же. Не сформируется никакой новой уникальной модели внешней политики, когда прозападный курс не исключает конструктивного, взвешенного, учитывающего интересы друг друга диалога с Москвой. Козак мог и не лететь в Кишинев», – пишет шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.