Месть сепаратистов: Приштина запретила въезд главе администрации президента Сербии

13.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Албанская власть не дала генеральному секретарю президента Сербии Николе Селаковичу разрешение на въезд на территорию Косово в ответ на задержание сербскими властями косовского албанца Незира Мехметая, подозреваемого в военных преступлениях.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генеральный секретарь (руководитель администрации) президента Сербии Никола Селакович планировал посетить отторгнутый от Сербии край Косово 14 марта текущего года.

Никола Селакович

Однако так называемое «Министерство иностранных дел» Косово, представляющее власть албанских сепаратистов, отклонило запрос представителя законной власти под предлогом, что подобные запросы будут рассматриваться Приштиной только после освобождения «несправедливо арестованного» на территории Сербии подозреваемого в военных преступлениях против гражданских лиц «гражданина Косово» Незира Мехметая.

Незир Мехметай

«Свобода передвижения является условием, которое должно предшествовать любым дальнейшим разговорам о нормализации, и Приштине следует избегать постоянных попыток навязать свою волю при помощи провокаций и шантажа, – прокомментировал ситуацию директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. – Европейский союз обязан предпринять шаги и меры для обеспечения выполнения соглашений, заключению которых он способствовал в диалоге между Белградом и Приштиной, и тот факт, что этот запрет был введен для воздействия на независимые судебные органы Республики Сербия, является поводом для срочных действий….

Запретить законному политическому представителю Республики Сербия перемещаться по территории его страны с целью принудить освободить из-под стражи подозреваемого – это незаконное поведение, которое, возможно, было обычным явлением на Балканах в начале 19-го века или на Диком Западе, но, безусловно, такому нет места в современной Европе».

Со стороны официального Брюсселя не последовало реакции на запрет Селаковичу въезда в Косово, но ЕС мгновенно отреагировал на арест Мехметая 3 января этого года на территории Сербии.

«Мы внимательно следим за этим делом, – заявил представитель ЕС Питер Стано. – В соответствии с принципами диалога, следствие и судебный процесс должны рассматриваться по месту жительства подозреваемых в Косово или Сербии».

Незир Мехметай родился в селе Рудица в окрестностях Клины в Косово. Последние четверть века жил в Швейцарии, был арестован на погранпереходе при попытке покинуть Сербию, где проходила лечение его мать, и вернуться в Косово. Его подозревают в совершении преступлений в отношении гражданского населения в Косово в 1998 – 1999 годах.

Также ЕС никак не отреагировал на задержание в 2018 году косовскими властями шестерых сербов по обвинению в убийстве сербского правозащитника Оливера Ивановича, боровшегося за права сербов в Косово.

Режим Приштины пытается представить это преступление, как разборки внутри сербской общины и заказ из Белграда.