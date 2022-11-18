Месть Украины: Черная пятница для Одессы

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Новости Украины

«Четвертые сутки в потемках станицы, горит под ногами у мэра земля…».

«Блэкаут в Одессе и области случился после массированного ракетного удара по украинской энергосистеме 15 ноября», — гласит украинская пропаганда.

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По словам гендиректора компании «ДТЭК Одесские электросети» Дмитрия Григорьева, «от электропитания отключено 70% потребителей, но компания в этом не виновата». А кто виноват? Косой, ну конечно!

«В результате одновременных ракетных ударов по высоковольтным линиям электропередач единая украинская энергосистема разделилась на несколько отдельных участков, мы также оказались отделены от энергосистемы. Это произошло так быстро, что даже диспетчеры «Укрэнерго» не успели своевременно отреагировать, поэтому сработала автоматика. Это была глобальная авария. 30% одесситов, у которых есть свет, питаются от линий, через которые осуществляется электроснабжение социальных, военных и других важных объектов», — заявил Григорьев.

Но он, как минимум, разговаривает и пытается пояснить что-то, хоть и согласно методичке, тогда как операторы «одесских электросетей» кидают трубки, а самые лояльные рявкают: «Сами не знаем, когда будет свет!».

И так, повторюсь, четыре дня (в прошлые месяцы свет всего-то на 8 — 12 часов вырубали). Понятие «черная пятница» заиграло уже иными красками. Нет, в бытовой Ад — не говоря уже о неработающих производствах, учебных заведениях и парализованном автомобильном движении — я углубляться не буду. Во-первых, и сами догадаетесь, а во-вторых, как-то это и неуместно после восьми лет Ада на Донбассе. Поэтому речь пойдет о спекуляциях на отсутствии электричества.

Несущимися из СМИ советами «деда Панаса» о покупке бензиновых и дизельных электрогенераторов нищий народ категорически не доволен — многим и свечки, на которые тут же взвинтили цены, купить не на что. К тому же упорно, не боясь быть записанным в «сепары», народ вопрошает: почему обесточена именно Одесса, если по подстанциям в области и городе не было ударов? Почему жизнь полностью парализована блэкаутом, ряд медучреждений без света, в то время как в Киеве и Львове заработали даже кинотеатры и прочие праздные забегаловки?

Но народу нельзя так прямо взять и сказать: «Потому что ваша ватная Одесса как та невестка, которая «всралась» — вместе с людьми она Украине не нужна и рассматривается исключительно как регион-донор, как тот Донбасс, вечно спасавший западенщину от весенних наводнений до 2014 года. Украина мстит Одессе за инаковость».

Поэтому народу говорится так: «Да, по подстанциям в нашей области не было ударов, но это не улучшает ситуацию. Потому что энергосистема Украины — единый организм, где на работу одного объекта влияет другой. Сейчас мощности для всей страны недостаточно», — это заявление гауляйтера Одесской области Максима Марченко.

Кто виноват, он тоже объяснил патриотично: «Виной этому — ракетные удары россиян. Цель врага — не просто уничтожить всю нашу энергетику, но также разъединить нас как общество».

Что, впрочем, взять с бывшего айдаровца. От безысходности наивный народ потянулся к внешне более доступному, во всяком случае – не понаехавшему мэру Геннадию Труханову. Люди, находящиеся в самом тяжелом положении, — многодетные матери, лежачие больные, просто замерзающие в квартирах одесситы, не имеющие возможности включить электрообогреватели, напрямую просили у Труханова помощи в соцсетях и через «горячую» линию. Но мэр упорно отмалчивался.

И вот тут самое смешное — отмалчивался ровно до тех пор, пока на него не наехали нацики. В частности, СБУшный провокатор Демьян Ганул опубликовал в Сети фото дома Геннадия Труханова в элитном (правильнее будет сказать, элитнейшем) жилом комплексе «Сады Победы», который светился электричеством – аж сиял!

И именно на этот выпад Труханов отреагировал мгновенно — еще бы, ведь нацики теперь — основной электорат и группа поддержки Труханова (как он все еще надеется), а доверчивые одесситы — так, запасной аэродром.

«Российские оккупанты продолжают воевать с мирным населением. И наносить удары по критической инфраструктуре. В целях стабилизации и балансировки энергосистемы осуществляются экстренные отключения энергопотребителей», — отрапортовал он.

Ну, эта часть его речи вполне понятна, нельзя не согласиться с линией партии, это же – как не зигануть при Гитлере.

«Это приводит к некоторым сложностям в работе энергообеспечения города и быта», — «некоторыми сложностями» мэр сильно «повеселил» людей, а после сам опроверг сказанное: «Вместе с нарушением работы систем электроснабжения города происходит отключение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода. В том числе, котельных, бойлерных, теплопунктов, насосных станций».

Гм, «некоторые сложности»… Да коммунальный коллапс!

«Уважаемые одесситы! В это непростое время прошу вас сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом. Ведь впереди — победа, так что держим строй. Слава Украине!», — «скрепно» заключил мэр.

То есть – ничем не помог. При этом – не ублажив нацистов: «Чисто держит людей за лохов, живет со светом в ЖК, который никакого отношения к критической инфраструктуре не имеет».

Только время, когда мэра Одессы еще можно было критиковать за попытку усидеть на двух стульях, прошло — он давно выбрал прислуживать оккупационной украинской власти. А новые друзья-нацисты – то приблизят его к себе, приголубив, то в морду плюнут.

Впрочем, милые бранятся, только тешатся. Зато как успешно в этом тандеме у них получается уничтожать одесситов. В ситуации, напомню, когда «по подстанциям в городе и области не было ударов».