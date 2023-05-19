Месть Украины: ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Приазовье

ВСУ не оставляют попыток отомстить жителям Запорожской области за сделанный выбор о переходе в состав Российской Федерации и уничтожают продовольственные склады. Иностранным журналистам показали уничтоженные обстрелом ВСУ зернохранилища, где хранилось 15 тысяч тонн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ГУП «Государственный зерновой оператор», который взял на себя функции регулирования рынка зерна и помощи фермерам Запорожской области в его сбыте, включает в себя 48 объектов, 9 из которых находится на линии боевого соприкосновения. В мае на объектах ГЗО побывали иностранные журналисты из Эфиопии, Турции, Ирана, Италии, Сербии, Черногории и Македонии. В том числе они посетили разрушенные артиллерией в начале мая склады с урожаем прошлого года.

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«Я сама патриот своей страны, патриот Африки, и заметила, как люди Запорожья патриотично относятся к своей земле. Посевная идет в жёстких условиях. Очень драматичным моментом было увидеть, как под обстрелом сгорело зерно. Я знаю, что оно нужно в Африке, его ждут, и видеть такое было больно, – рассказала журналист из Эфиопии Ледет Мулета. – Санкции – это оружие, которое направлено против фермеров, и у них удивительная сила воли, продолжать сеять и собирать урожай. Удивительно, что те же страны, что накладывают санкции, поставляют оружие для продолжения войны в регионе».

Журналист отметила, что на ее Родине только завершилась двухлетняя гражданская война, у которой есть такие же подстрекатели, как и у военного конфликта на Украине. И очень важно, чтобы между людьми в России и на Украине оставались доброжелательные отношения, а Россия, как важный партнёр на мировом продовольственном рынке, имела возможность поставлять зерно в другие страны.

«Хотел бы отдать дань памяти людям, погибшим за эти 8 лет в Донецке и Луганске. После этой спецоперации мир будет более мирным и многополярным, – считает журналист из Турции Озгур Алтынбаш. – Россия не сражается только с украинским режимом – она сражается с НАТО. Мы в пресс-туре видели, как возрождаются территории. Люди говорили, что при Украине у них не было возможности для развития, а в России появились для этого условия. Россия номер один в списке мировой торговли продовольствием, и ее зерно ждут в Африке. Но мы все видим, что в зерновой сделке европейские страны забирают 95% зерна, и только 3% попадает в страны Африки. Там люди умирают от голода. А страны ЕС блокируют поставки, о чем говорил президент Путин. Он пытается решить эту проблему. Лавров сказал, что если проблема будет продолжаться, мы перейдем на сотрудничество с Турцией и Катаром. Европейские страны действуют только в своих интересах. Нам не нужно их решение, мы можем сами заключать сделки. Со времен ковида цена на зерно выросла вдвое, и весь мир нуждается в русском зерне».

И.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов уточнил, что президентом поставлена задача Государственному зерновому оператору выходить на прямые сделки по поставкам зерна. Насколько это важно, демонстрирует тот факт, что США и Великобритания ввели санкции в отношении ГЗО и его гендиректора Никиты Бусела.

«Поставлена задача главы региона во исполнение поручения президента Российской Федерации выстраивать отношения с покупателями и дружественными странами напрямую, – подчеркнул Гуськов. – Поэтому мы этим и занимаемся, и делаем это достаточно успешно, судя по ведению санкций. Значит, мы все делаем правильно и будем продолжать в том же духе. Да, зерновая отделка продлена на 2 месяца, но комментарии Лаврова по ней более чем исчерпывающие: мы, русские, очень терпеливые. Поэтому, посмотрим. Нужно выходить напрямую, и мы найдём вариант, как это сделать. Мы изначально зашли в специальные условия, соответственно были к ним готовы. За этот год нам удалось многое сделать, всё основное, что нам необходимо. На текущий момент Россия способна и будет в кратчайшее сроки производить сделки самостоятельно».

В 2021 году Запорожская область собрала 3,2 миллиона тонн зерна, в 2022-м, несмотря на спецоперацию – 2,2 миллиона тонн. Для собственных нужд и формирования запаса Запорожской области нужно 500 тысяч тонн. Остальное является экспортным потенциалом региона.