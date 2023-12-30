Месть за Белгород. Начинается серьёзная эскалация

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Украине после варварского удара по центру Белгорода следует ожидать ответа России, который может стать еще более болезненным, нежели вчерашний ракетный удар.

Так считает политолог Александр Дугин.

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«Очевидно начинается серьезная эскалация. Их удар по кораблю в Феодосии, наш — первый, по сути — массовый удар по всей территории. Их ракетная атака по мирному Белгороду. Погибли дети. Белгород превратился в Донецк. Очень болезненно. Всё очень болезненно. Теперь — по логике эскалации — наш ход. Какой не представляю, и так почти два года все всем советуют, но власть принимает совершенно свои автономные и суверенные решения. Власти виднее. Однако у войны есть своя логика, и она тоже очень серьезно влияет — что можно делать, чего нельзя, а что сделать необходимо. Сейчас что-то необходимо сделать нам», – написал Дугин в своем блоге.

Генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников считает, что Украина будет сохранять возможность террора российских территорий при сохранении нынешнего положения дел на фронте.

«Враг сохраняет реальные возможности отвечать ударом на удар. Ситуация кардинально может измениться только в результате серьезных наших успехов на фронте, значительно превышающих продвижение на 300-500 метров. Нынешняя тактика изматывания противника предполагает длительную кампанию, в ходе которой противник, получая помощь натовских стран, будет иметь возможность атаковать наше приграничье, проводить террористические, диверсионные акции в нашем тылу. Враг должен быть разбит, физически и морально сломлен. Всё остальное паллиатив, обоюдоострый», – пишет Решетников.

Политолог Сергей Старовойтов при этом обращает внимание на абсурдную ситуацию, когда на трагедию в Белгороде оперативно не реагирует никто из российских топ-политиков.

«Белгород под страшным огнем со стороны Украины. Никто из лидеров политических партий на это до сих пор не обратил внимание. Остальные яркие депутаты тоже молчат. А ведь там у всех и однопартийцы, и избиратели. Да и вообще… У всех в телеграме оливье и отпускное настроение. Сочувствие им сейчас кажется неуместным, наверное. Все после праздников», – изумляется Старовойтов.