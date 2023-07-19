«Месть Запада» – в Госдуме рассказали о причинах теракта на Крымском мосту

Владимир Гладков .  
19.07.2023 21:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 265
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Зерно, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Теракт на Крымском мосту мог быть местью Запада за выход России из зерновой сделки, и одновременно с этим – информационным прикрытием неудач ВСУ на фронте.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракт на Крымском мосту мог быть местью Запада за выход России из зерновой сделки,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В студии поинтересовались, связан ли теракт на Крымском мосту с заявлением Москвы о выходе из зерновой сделки.

«Решение со стороны России о её прекращении – было принято заранее. Сейчас многие в Европе пытаются связать, что зерновой сделки не будет, потому что произошёл теракт, и Россия отказалась от неё – это неправда.

Было решено, что зерновая сделка не будет продлена, поскольку российские условия не были выполнены. То есть, Россия выполнила полностью условия договора, а российские при этом – не были выполнены никак. Ну и условие о поставке зерна в бедные страны тоже не было выполнено.

При этом можно рассматривать как одну из версий [теракта на Крымском мосту] как месть Запада за прекращение зерновой сделки. Плюс прикрытие своих просчётов, неудач, прикрыть этим терактом», – сказал депутат.

Спиридонов подчеркнул, что Запад заранее знал, что Москва готовится выйти из соглашения.

«Об этом говорили наш МИД, наш президент. Зачем нам участвовать в договоре, в котором Россию только эксплуатируют, и никаких бонусов нам от этого нет», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть