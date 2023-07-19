«Месть Запада» – в Госдуме рассказали о причинах теракта на Крымском мосту

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Теракт на Крымском мосту мог быть местью Запада за выход России из зерновой сделки, и одновременно с этим – информационным прикрытием неудач ВСУ на фронте.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В студии поинтересовались, связан ли теракт на Крымском мосту с заявлением Москвы о выходе из зерновой сделки.

«Решение со стороны России о её прекращении – было принято заранее. Сейчас многие в Европе пытаются связать, что зерновой сделки не будет, потому что произошёл теракт, и Россия отказалась от неё – это неправда. Было решено, что зерновая сделка не будет продлена, поскольку российские условия не были выполнены. То есть, Россия выполнила полностью условия договора, а российские при этом – не были выполнены никак. Ну и условие о поставке зерна в бедные страны тоже не было выполнено. При этом можно рассматривать как одну из версий [теракта на Крымском мосту] как месть Запада за прекращение зерновой сделки. Плюс прикрытие своих просчётов, неудач, прикрыть этим терактом», – сказал депутат.

Спиридонов подчеркнул, что Запад заранее знал, что Москва готовится выйти из соглашения.

«Об этом говорили наш МИД, наш президент. Зачем нам участвовать в договоре, в котором Россию только эксплуатируют, и никаких бонусов нам от этого нет», – резюмировал он.