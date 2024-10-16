«Места для Украины в мире нет» – киевский философ

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Украина, отказавшись от дружбы с Россией, но при этом так и не став членом ЕС и НАТО, лишилась своего места в мире.

Об этом в интервью политологу Максиму Яли заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни у Японии, ни у Южной Кореи, на момент взятия под протекторат США, не было такого ядерного монстра [по соседству], как Россия. Штаты не хотят нас брать под протекторат, потому что у нас под боком ядерный монстр.

У нас нет этого условия. Мы не получим протектора. Даже если нас возьмут в НАТО, первый же момент голосования по пятой статье покажет, что НАТО недееспособно по отношению к Украине. Это иллюзия. Нам до НАТО как до неба пешком, чтобы нам об этом не рассказывали», – сказал Дацюк.

«Ещё до войны было понятно, что места для Украины в мире нет. Она к России не хочет, в Европу и НАТО её не берут. Она понимает, что она не Китай, не арабский мир, точно не Африка. Она непонятно кто», – добавил философ.