Местная власть призывает галичан к самоэвакуации
Жителям Ивано-Франковска следует готовится к тому, что зимой света не будет целыми днями.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «Западный полюс» заявил мэр города Руслан Марцинкив, избранный от националистической партии «Свобода».
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По его словам, есть высока вероятность того, что электроэнергия будет отсутствовать несколько дней. Кроме того, он уточнил, что в настоящее время 53 многоэтажных дома в Ивано-Франковске остались без отопления.
«Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Возможно у кого-то есть семья, знакомые в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах», – предупредил мэр.
Он призывает жителей окрестных сел принять у себя женщин и детей из городских многоэтажек.
Марцинкив рассказал, что город готовит пункты обогрева, но признал, что они смогут не вместить всех желающих.
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