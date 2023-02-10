Местные власти требуют от одесситов прекратить корректировать огонь

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Послевкусие от набега на одесскую военную администрацию СБУ, разнюхавшей, что чиновники наворовали у армии тушенки и обмундирования на миллионы, надо чем-то перебивать. А то непатриотично выходит.

А чем? Очередным воровством? Нет, конечно — отчетами о поимке пенсионеров, хранящих комсомольские билеты и колющих орехи бюстиком Ленина? Но это тоже каждодневная история. Поэтому было решено брать планку выше.

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И вот на телеканале «Интер» (всеукраинском, если кто не в курсе) выходит сюжет:

«Служба безопасности задержала российских агентов, завербованных ФСБ. В Одессе идет активная работа по вскрытию шпионов, которые передают разведданные».

Комментирует ситуацию спикер ОВА Сергей Братчук, которому тушенки то ли не досталось, то ли он ее наоборот хорошо спрятал. А чтобы народу даже было понятно, оба — ведущий и комментатор — говорят по-русски! И ты уже автоматически ждешь «бомбу» с нюансами и спецэффектами — не иначе. Но вот как объясняет ситуацию доверенное лицо одесского гауляйтера:

«Контрдиверсионная работа продолжается активно с 24 февраля прошлого года, и идет не 24 на 7, а 25 на 8, и мы видим результаты, которые показывает СБУ на юге страны и в частности в Одессе. Это не первое задержание, и когда мы говорим о шпионах, то прекрасно понимаем, и это подтверждает оперативная информация, что российские террористы нацелены на гражданскую, критическую, энергетическую инфраструктуру нашего региона, и очередные задержания только это подтверждают. Задержания в Одессе, Херсоне и Измаиле показывают, что враг нанимает людей, которые будут проводить разведку указанных объектов. Слава богу, что удается их ловить. Это корректировщики».

Так что не бабушками едиными, бережно хранящими «Малую Землю» Брежнева, и подростками, играющими в онлайн-игры со сверстниками из РФ, набиты эсбэушные подвалы — наводчики там тоже есть. И это к вопросу о «слившейся Одессе» (хотя я давно заметил, что боты-комментаторы будут писать о ней, независимо от содержания материала).

Но что до спикера ОВА, то чего можно было ожидать от него в контексте такого массового явления, как вылов корректировщиков огня? Как обычно — «расстрелять!», «на костер!», «на гиляку!» и т.п. Но то, каким образом он попытался воззвать к «шпионам», разорвало все шаблоны:

«Хочу обратиться к тем, кто попытается предать государство, украинский народ, и к тем, кто уже перешел эту черту: лучше вам явиться с повинной в СБУ, потому что всем тем, кого задержали — им обещали кому-то небольшие деньги, кому-то большие — но обманули и никому ничего не заплатили».

То есть это такое внушение «лехторату» — они только за деньги! Последний аргумент. По украденной тушенке, по себе судят — во-первых. Во-вторых, переводят стрелки с главного — это не Украину корректировщики предают, это их в 91-м году предали, развалив Родину и оставив на Украине заложниками, а Родине-то они верны как раз.

В общем, не особо героическое объяснение у представителя ОВА получилось, поэтому, попытавшись спасти ситуацию, ведущий поинтересовался:

«За последний месяц засилье сообщений оккупантов об Одессе, невероятные мысли они запускают в соцсети, пишут, что Одесса и Николаев — ключевые города, а битвой за Одессу закончится их т. н. СВО. Почему решили бомбить информпространство такими вбросами?».

«Потому что Одесса — стратегический регион, — ответствует Братчук, — и в интересах России он был и остается лакомым кусочком. Мы это прекрасно понимаем, эти вбросы будут постоянно, тем более сейчас, когда у нас есть серьезные проблемы на энергетическом фронте. Но что касается наступления на Одессу, то эти планы неосуществимы. Да, возможны удары дронами-камикадзе и ракетами, но наша ПВО далеко не такая, какой была год назад — сегодня она намного эффективнее, поэтому отобьем».

Пока, правда, у своих же, у военных, удалось отбить только тушенку.