Местные выборы 2023 в Молдове. Главная битва развернется за Кишинев и будет геополитической

В Молдове названа дата всеобщих местных выборов – ЦИК назначил их на 5 ноября. 7 августа 2023 года это решение вступит в силу, после чего будет дан старт избирательному периоду. Ключевым событием выборов станет битва за кресло примара (мэра) Кишинева – победа в ней даст хороший плацдарм для президентской кампании 2024 года и парламентских выборов 2025 года.

О том, каков расклад политических сил в стране на данном этапе, беседуем с политологом Александром Кориненко.

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ПолитНавигатор: Назначена дата местных выборов в Молдове. Заметно ли в стране их приближение, какие особенности будут у нынешней кампании, в каких условиях она пройдет?

Александр Кориненко: Сейчас в стране не особо заметна подготовка к выборам, так как скоро завершается весенняя сессия парламента, большинство политиков и государственных чиновников уезжают в отпуска, чтобы набраться сил перед местными выборами. Мы ждем довольно грязной электоральной гонки, особенно за столицу. К сожалению, все местные выборы в Молдове сводятся к тому, что внимание и ресурсы концентрируются на Кишиневе, так как это генеральная репетиция к президентским и парламентским выборам.

ПолитНавигатор: Интересно будет посмотреть на битву за кресло главы столицы. Партия PAS продвигает свою кандидатуру – Лилиана Карпа, и они уже дали фальстарт, начав раздачу агитационных листовок еще до официальной регистрации кандидата. Боятся провалиться? Насколько узнаваем кандидат от PAS? На пост главы Кишинева собрался баллотироваться также бывший заместитель примара Иона Чебана Виктор Киронда от платформы «Достоинство и правда». По силам ли этот напор действующему примару Чебану, который решил баллотироваться на второй срок?

Александр Кориненко: Партия PAS пойдет по пути бывшего генерального примара Дорина Киртоакэ, а именно, она будет вытягивать электоральную гонку за Кишинев в геополитическое поле. Киртоакэ три раза побеждал на выборах, запугивая жителей столицы русскими танками. После того бардака в городе, который он оставил после себя, кишиневцы как-то начали отходить от геополитической повестки. Тогда европейские дворники во дворах порядок так и не навели, а НАТО не помог с очистными сооружениями.

Лилиан Карп – радикальный унионист, среди правого электората хорошо известен своими политическими одиозными заявлениями, но он никак не является хозяйственником. Сложно будет команде Карпа и с тем, что Ион Чебан в ходе исполнения своего мандата перешел на правый фланг, а значит, играет на одном поле с PAS. На то, что они начали электоральную кампанию заранее, можно сказать только одно: что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Они уже так уверовали в свою богоизбранность и несокрушимость, что им глубоко плевать на электоральный кодекс и законы.

Что касается Виктора Киронды – мне жаль, что молодого грамотного человека ушлые политики решили использовать в своей игре. На мой взгляд, Виктор будет выступать в качестве технического кандидата, чтобы обеспечить победу Лилиану Карпу. Я бы отметил неординарные таланты господина Киронды и понимание урбанистики. Он сможет точно ударить по больным точкам действующего примара. При этом Ион Чебан выдержит любой напор, так как у него есть мощная поддержка со стороны жителей Кишинева. Много проблем в городе еще не решено, где-то ограничились косметическим ремонтом, но, к чести градоначальника, многое было и сделано. Единственный шанс сделать Карпа мэром – это через суд отстранить Чебана от выборов.

ПолитНавигатор: Есть мнение, что ноябрьские холода и сложности, связанные с отопительным сезоном, которые уже стали обычным делом в Молдове, могут сыграть на выборах против действующей власти. Есть здесь риск для провластных сил?

Александр Кориненко: Провластные силы сделают все возможное, чтобы к отопительному сезону цены на коммунальные услуги упали, это и будет главным преимуществом провластного кандидата на пост примара Кишинева, ведь Лилиан Карп неотделим от президентской команды, и снижение тарифов будет ассоциироваться с личностью претендента на кресло.

ПолитНавигатор: Партия PAS впервые выступит на выборах с позиций партии власти. Не раз отмечалось, что в регионах у нее не очень большая поддержка. Как может действовать партия в этих условиях? Какие политические силы, по вашему мнению, являются фаворитами будущей кампании?

Александр Кориненко: Партия PAS и не рассчитывает победить в районах: у президента нет достаточно штабов и людского ресурса, чтобы побеждать в маленьких населенных пунктах. Если верить Владу Филату (экс-премьеру, председателю Либерально-демократической партии РМ – прим. автора), то PAS в течение определенного времени «уговаривает» примаров из других партий баллотироваться под желтыми знаменами. К тому же в локальных выборах не участвует живущая за рубежом молдавская диаспора, которая на всех выборах спасает PAS, поэтому партии власти придется столкнуться лицом к лицу с молдавской реальностью и искать поддержку здесь. Действующему генеральному примару стоит приготовиться к жесткой борьбе, а как показывает наша власть, они не гнушаются использовать суды и маски-шоу для борьбы с электоральными конкурентами.

Фаворитом на выборах будет являться запрещенная партия «Шор», вернее, новый политический проект Илана Шора, их партия-союзник «Возрождение». У них достаточно финансов и людей, чтобы победить в подавляющем большинстве населенных пунктов страны, кроме столицы. Не стоит сбрасывать со счетов и Блок коммунистов и социалистов. Если Игорю Додону удастся сохранить часть ячеек в районах, то у них тоже неплохие шансы на успех. У других партий шансы минимальные – возможно, удастся взять пару примэрий.

ПолитНавигатор: Команда Илана Шора настроена на победу и намерена «спасти Молдову от экономического коллапса и кризисов, вызванных действующей властью». Что предложит Шор избирателям?

Александр Кориненко: Илан Шор традиционно в качестве примера покажет город Оргеев, а также то, что будет сделано в Гагаузии избранным башканом (напомним, в Гагаузии недавно пост главы автономии заняла Евгения Гуцул от партии «Шор» – прим. автора). Избиратель хочет изменений здесь и сейчас, а команда Шора способна это предложить. Шору будет сложно взять крупные города, но вот небольшие населенные пункты – удастся вполне. Я уверен, что большинство примэрий на юге и севере страны окажутся за Шором и его союзниками из партии «Возрождение».

ПолитНавигатор: Ожидаются ли еще какие-то сюрпризы на левом фланге, например, от Блока коммунистов и социалистов? Помнится, нынешний мэр Кишинева Ион Чебан выиграл местные выборы в 2019 году, будучи кандидатом от ПСРМ.

Александр Кориненко: От БКС я бы не ждал никаких сюрпризов – очень сложно побеждать, когда ты борешься за выживание, а именно этим сейчас и вынуждена заниматься Партия социалистов. Если Игорь Додон сможет сохранить хотя бы костяк партии, то, возможно, они сохранят за собой часть примэрий, и здесь ключевое слово – сохранят, так как развить успех 2019 года им вряд ли удастся.